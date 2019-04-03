Любовний гороскоп: хто зустріне свою половинку у квітні

Любовний гороскоп на квітень 2019 року підкаже, кому з представників Зодіакального сузір'я варто приготуватися до зустрічі своєї другої половинки вже цієї весни. Астрологи рекомендують цим п'яти знакам не втрачати свій шанс.

Овни

Можна з упевненістю сказати, що це дуже важливий і сприятливий місяць для Овна. Від того, як вони його проведуть, яку закладуть основу, багато в чому залежить і успіх усього року. В коханні у Овнів все буде чудово, вони випромінюють позитив і до них тягнуться оточуючі, вони по особливому привертають до себе увагу в квітні, а значить, і шансів завести вдале знайомство у них буде як ніколи багато, скористайтеся ними за призначенням.

Телець

Квітень допоможе Тельцям в багатьох питаннях, в тому числі і в амурних. У справах любовних все "як по маслу", для самотніх представників знаку буде можливість познайомитися з приємною жінкою, або стабільним чоловіком, такий шанс обов'язково буде надано. Зірки радять ним скористатися, оскільки цей союз зможе визначити ваше майбутнє.

Любовний гороскоп на квітень 2019 - ці знаки Зодіаку зустрінуть любов (фото: goodfon.ru)

Лев

Для вогняних представників - це неймовірно сприятливий період, в якому ці царствені особи можуть досягти чималого. В пошуку своєї другої половинки ви напевно досягнете успіху, головне - поставити перед собою мету знайти свою долю, єдину або єдиного, з ким захочете продовжити стосунках, як кажуть, "до переможного кінця".

Стрілець

Для активних Стрільців квітень чи не найкращий місяць в найближчому майбутньому, тому астрологи радять їм не упускати своє щастя. Астрологи дають Стрільцям відмінні шанси познайомитися в цьому весняному місяці з приємною їм людиною. Але зірки радять не форсувати події і повністю не відкриватися з перших побачень, а дати стосункам устоятися.

Любовний гороскоп на квітень 2019 - ці знаки Зодіаку зустрінуть любов (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

В цей квітучий час, як жінки, так і чоловіки знака Козеріг цілком можуть заявити про себе перед протилежною статтю, але зірки радять додати своєму похмурому образу гарний вигляд. У квітні не завадить змінити свій стиль: нова стрижка, оновлений гардероб, плюс добродушна міміка, все це підвищить шанси завоювати серце вподобаної людини.

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