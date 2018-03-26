Мама в 13: у Житомирській області семикласниця народила дитину

Також в області нарахували 14 п'ятнадцятирічних матерів

В Житомирській області одна 13-річна і чотирнадцять 15-річних дівчат народили дітей. Про це розповіла начальник головного управління статистики у Житомирській області Галина Пашинська, передає 103fm.com.ua.

"З молодих мам - одна у віці 13 років, 14 - п'ятнадцятирічних, а 39 матерів народили дітей до 16 років, причому одна з них - вже другу дитину. Найстарішими мамами Житомирської області стали дві жінки у віці 49 років. Одна з них народила вперше, а інша вже третю дитину. Ще три жінки у віці 48 років, у яких народжені діти були відповідно другим, третім і четвертим дитиною. А одна мати-героїня 40-річна жителька Житомирської області народила п'ятнадцятого дитини", - повідомили в управлінні статистики.

Додамо, що за інформацією статистиків, з 11 645 новонароджених 5984 – хлопчика і 5661 – дівчинка. Серед народжених – 110 двійнят і 3 трійні. Середній вік матері при народженні дитини становив 27 років.

Серед чоловіків, які в минулому році стали батьками, один був у віці до 15 років, сто вісімнадцятий – у віці 15-19 років, а двадцять п'ять - у віці 55 років і старше.

"Більшість дітей (78%) народилося в батьків, які перебували в зареєстрованому шлюбі. Серед народжених 44% були первістками у матерів, 37% – другими, а майже 12% – третіми дітьми. Ще 12 дітей по порядку народження були десятими або більше. Більше хлопчиків народилося в минулому році і в Житомирі. З 2491 всіх немовлят їх було 1294, в той час, як дівчаток – 1197. А ось середній вік матері при народженні дитини становив майже 29 років проти 27 – по області", - поінформували в головному управлінні статистики.

Нагадаємо, що стало відомо, хто є батьком дитини 12-річної дівчинки з Львівської області.