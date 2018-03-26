Мама в 13: в Житомирской области семиклассница родила ребенка

Также в области насчитали 14 пятнадцатилетних матерей

В Житомирской области одна 13-летняя и четырнадцать 15-летних девушек родили детей. Об этом рассказала начальник главного управления статистики в Житомирской области Галина Пашинская, передает 103fm.com.ua.

"Из молодых мам - одна в возрасте 13 лет, 14 - пятнадцатилетних, а 39 матерей родили детей в 16 лет, причем одна из них - уже второго ребенка. Старейшими мамами Житомирской области стали две женщины в возрасте 49 лет. Одна из них родила впервые, а другая уже третьего ребенка. Еще три женщины в возрасте 48 лет, у которых рожденные дети были соответственно вторым, третьим и четвертым ребенком. А одна мать-героиня 40-летняя жительница Житомирской области родила пятнадцатого ребенка", - сообщили в управлении статистики.

Добавим, что по информации статистов, из 11 645 новорожденных 5984 – мальчика и 5661 – девочка. Среди рожденных – 110 двойняшек и 3 тройни. Средний возраст матери при рождении ребенка составил 27 лет.

Среди мужчин, которые в прошлом году стали родителями, один был в возрасте до 15 лет, сто восемнадцатый – в возрасте 15-19 лет, а двадцать пять - в возрасте 55 лет и старше.

"Большинство младенцев (78%) родилось у родителей, состоящих в зарегистрированном браке. Среди рожденных 44% были первенцами у матерей, 37% – вторыми, а почти 12% – третьими детьми. Еще 12 детей по порядку рождения были десятыми или больше. Больше мальчиков родилось в прошлом году и в Житомире. С 2491 всех младенцев их было 1294, в то время, как девочек – 1197. А вот средний возраст матери при рождении ребенка составлял почти 29 лет против 27 – по области", - проинформировали в главном управлении статистики.

Напомним, что стало известно, кто является отцом ребенка 12-летней девочки из Львовской области.