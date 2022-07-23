У Маріуполі окупанти максимально завищили ціни на продукти: кілограм м’яса - 500 гривень

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни вирішили "покращити життя" у місті підняттям цін. Окупанти зробили це на тлі того, що у місті майже немає роботи.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Цінова політика у місті така: питна вода на розлив коштує чотири гривні за один літр, буханка звичайного хліба - 25 гривень, кілограм м’яса - 500 грн, десяток курячих яєць - 45 грн.
Зокрема, російські окупанти продають продукти з націнкою у 200-300%.
Такими захмарними цінами окупанти змушують місцевих жителів йти на принизливі та небезпечні роботи з розмінування територій та прибирання завалів.
"З іншого - просто обкрадають і без того змучене населення. Все, що сьогодні роблять окупанти в Маріуполі - це вбивство, руйнування, мародерство та знущання над людьми", - йдеться у повідомленні.
На фото видно, що місце жителі, у чат яких скинули "новий прайс від окупантів", шоковані від цін.
Раніше ми повідомляли, що жителі окупованого Херсона в шоці від нових цін.
Також ми писали, що у Маріуполі ціни на основні товари досягли максимуму.