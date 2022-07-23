В Мариуполе оккупанты максимально завысили цены на продукты: килограмм мяса - 500 гривен

Ценовая политика в городе такая: питьевая вода на разлив стоит четыре гривны за один литр, буханка обычного хлеба - 25 гривен, килограмм мяса - 500 грн, десяток куриных яиц - 45 грн.

В частности, российские оккупанты продают продукты с наценкой в 200-300%.

Такими заоблачными ценами оккупанты заставляют местных жителей идти на унизительные и опасные работы по разминированию территорий и уборке завалов.

"С другой - просто обворовывают и без того измученное население. Все, что сегодня делают оккупанты в Мариуполе - это убийство, разрушение, мародерство и издевательство над людьми", - говорится в сообщении.

На фото видно, что жители, в чат которых сбросили "новый прайс от оккупантов", шокированы от цен.

В Мариуполе оккупанты установили заоблачные цены (t.me/mariupolrada)