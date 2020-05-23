Маски для дітей у садочках: у МОЗ зробили важливе уточнення

В Україні відкривають дитячі садочки вже з 25 травня в рамках другого етапу ослаблення карантину. У МОЗ представили рекомендації для роботи дошкільних установ в умовах пандемії, в яких розповідалося про носіння масок

Міністр Максим Степанов уточнив, що маски потрібно носити не дітям, а батькам, які приводять дитину в садок. Чиновник наголосив під час брифінгу 23 травня, що МОЗ не давав рекомендацій щодо носіння масок дітьми в установі.

"З 25 травня ми дійсно даємо можливість відновити роботу дошкільних навчальних закладів, якщо це дозволяє епідемічна ситуація в регіоні. В наших рекомендаціях немає вимоги, щоб діти постійно знаходились в масках", - заявив він.

Також Степанов закликав українців уважніше читати "чіткі та зрозумілі" вимоги та рекомендації.

Зазначимо, що уточнення послідувало після брифінгу глави МОЗ Степанова в Чернівцях 21 травня, коли чиновник відповідав на запитання журналістів щодо нових правил у дитячих садках і як вихователі зможуть проконтролювати, "щоб діти ходили в масках". Степанов зазначив, що вихователі повинні стежити за виконанням малюками протиепідемічних вимог і визнав, що це на практиці - завдання не з легких.

Відео брифінгу опубліковано на Facebook-сторінці Олега Осачука (питання про дитсадки обговорювалося в ролику на 8.20 хвилині).

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про затверджені рекомендації МОЗ щодо роботи садків з 25 травня. У них, серед іншого, зазначається наступне: батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.

Додамо також, що нещодавно колишній керівник МОЗ Уляна Супрун звернула увагу, що дітям до 2 років носити маску не можна. Річ у тім, що у малюків такого віку не розвинені дихальні шляхи, і тому є ризик задушення.