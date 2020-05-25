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Меган Маркл заявила про змову проти неї з боку королівської сім'ї

STYLERЖиття    25.05.2020 - 17:28
Меган Маркл заявила про змову проти неї з боку королівської сім'ї
Меган Маркл (фото: flickr.com)

Меган Маркл розповіла про змову з боку королівської сім'ї

Меган Маркл звинуватила королівську родину і придворних у змові проти неї. Думки про змову з'явилися після повідомлень про те, що покинути королівську сім'ю вирішив принц Гаррі, а не його дружина. Про це розповіла подруга герцогині Сассекської, яка вирішила не розголошувати свого імені.

За її словами, змова проти Меган Маркл почалася ще до її весілля з принцом Гаррі. А конкретно після того, як вона оселилася у нього Кенсінгтонському палаці.

Коли пара переїхала у віндзорський Фрогмор-котедж, Меган побоювалася того, що її репутацію намагаються зіпсувати через її "американський стиль управління ". Саме тому Меган мало з ким спілкувалася після переїзду у Вінздор.

На думку подруги Меган Маркл, герцогиня відчувала себе не у своїй тарілці з самого початку. І це було зовсім не так життя, до якої вона звикла. При цьому вона захотіла піти від цього. Про це повідомляє The Sunday Times.

У неї загострилося почуття самотності, і вона дуже горювала без своєї матері та друзів з Лос-Анджелеса. При цьому головним рішенням покинути королівську родину і переїхати в США було прагнення до фінансової незалежності. Без можливості заробляти гроші Меган відчувала себе нереалізованою.

Варто зазначити, що королівський біограф Том Куїнн заявив, що принц Гаррі не зможе повністю пристосуватися до життя в Америці. На відміну від своєї дружини у нього немає близьких в США. Крім того, він ніколи сам не заробляв на життя.

Куїнн заявив, що принцу Гаррі в Америці буде набагато складніше, ніж Меган Маркл в Англії, оскільки він не такий крутий і жорсткий, як його дружина.

Нагадаємо, що за словами інсайдера, Меган не хотіла, щоб її чоловік відмовлявся від королівських обов'язків.

Раніше повідомлялося про те, що чинний учасник Таємної ради Норман Бейкер звинуватив принца Гаррі і Меган Маркл в крадіжці 53 мільйонів доларів.

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Автор: Іван Романенко

Теги Новини України Меган Марклкоролевская семья
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