У Моз розповіли, як будуть працювати офіси після карантину

Після пом'якшення карантину в Україні в офіси потроху починають повертатися співробітники. Для того, щоб люди не ризикували заразитися COVID-19, Моз закликає дотримуватися в офісах санітарних правил. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На його думку, дотримання інструкцій допоможе людям захистити не тільки себе, але і своїх близьких.

Нові правила для офісів після карантину:

Всі співробітники повинні бути в масках.

Всім співробітникам при вході в офіс повинні вимірювати температуру.

Якщо у людини температура більше 37.2 - він відправляється додому.ю

Обов'язкова обробка рук антисептиками.

Обов'язкове дотримання дистанції в півтора метра.

"всі Ці рекомендації істотно знижують ризик захворюваності COVID-19", — розповів Степанов.

Як ми раніше повідомляли, з 22 травня в Україні стартує другий етап ослаблення карантину. Уряд обіцяє запустити громадський транспорт, відкрити спортклуби і фітнес-центри, також відкриються дитячі сади, але з певними умовами. Масковий режим залишається обов'язковим для всіх людей в публічних місцях.

Як ми раніше писали, як в Україні працюють салони краси і перукарні. З 12 травня змогли розпочати роботу не всі з них.