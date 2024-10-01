Лунный посевной календарь на октябрь 2024 года: что и когда сажать и сеять на огороде

Гармоничное распределение рабочих дел на вашем участке станет возможным благодаря посевному лунному календарю на октябрь 2024 года. Этот календарь не только подскажет вам самое подходящее время для высадки растений, но и сообщит о днях, когда лучше воздержаться от активных действий на вашей земле.
РБК-Украина (проект Styler) рассматривает благоприятность каждой даты в октябре для работ на огороде согласно лунному календарю.
В эти дни месяц находится в новолунии, и растения становятся более уязвимыми. Поэтому лучше не заниматься никакими работами на участке, чтобы не нанести вред вашим зеленым насаждениям.
Эти дни идеально подходят для посадки под зиму таких цветов, как розы, гортензии, пионы и другие. Это также удачное время для проведения санитарной обрезки, мульчирования, укрытия растений на зимний период и пересадки.
Полезно будет также убрать участок, разрыхлить грядки, посадить черенки и подготовить компост. Однако следует избегать внесения удобрений по листьям.
Этот период подходит для высадки молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников. Можно посеять зеленые и озимые овощи на открытом участке, а также капусту, перец и бобовые в теплице.
Это хорошее время для пересадки растений, внесения удобрений и борьбы с вредителями и сорняками. В то же время, не рекомендуется обрезать растения или стричь газон.
Этот промежуток времени посвящен сбору урожая поздних овощей, фруктов и ягод, а также засушиванию плодов и приготовлению консерваций. Вы можете заняться черенкованием, прививкой и пересадкой цветов из клумбы в горшки.
Это также хорошие даты для посева растений с вьющимися стеблями, таких как ипомея, виноград и плетенная роза. В это время также можно высаживать овощи в теплице, но обильных поливов следует избегать.
Этот период не самый подходящий для посадок, но он идеально подходит для сбора семян и луковиц растений, которые будут использованы в следующем году. Полезно провести уборку на участке, перекопать и разрыхлить почву, а также внести навоз.
Не забывайте о мульчировании грядок и укрытии растений от морозов. В эти дни также можно заниматься прививкой и обрезкой кроны деревьев.
В это время лунный календарь рекомендует избегать какой-либо работы на участке, чтобы не повредить вашим растениям.
Эти дни отмечаются рыхлением и перекапыванием почвы, а также уборкой сорняков и опавших листьев. Также следует посеять озимые культуры. Внесите компост и навоз в почву, соберите луковицы и семена растений.
Это время также подходит для борьбы с сорняками и болезнями. Однако не рекомендуется обрезать и прививать деревья, ведь раны будут заживать долго.
Эти дни считаются самыми лучшими для посева любых культур. Все высаженные растения хорошо приживутся и дадут обильный урожай. Можно вносить удобрения, использовать ядохимикаты на участке и мульчировать грядки. Однако следует избегать пересадки растений и повреждения корней.
В эти дни можно заниматься посадкой быстрорастущих растений - зелени, пряностей, салатов. Для других посадок этот период неудачен. Рекомендуется также сбор позднего урожая плодов, проведение санитарной обрезки деревьев и кустов, а также стрижка газона.
Можно вносить удобрения на участок, но собранные плоды не следует хранить надолго, ведь они быстро портятся.
Эти дни удачны для посева комнатных и тепличных растений. Также рекомендуется сажать молодые деревья и кустарники. Не забывайте о перекапывании почвы, удалении сорняков и порослях, а также обработке участка от вредителей. Можно укрыть цветы и овощные грядки для защиты на зимний период.
Эти дни посвящены уборке участка, утилизации растительных остатков, приготовлению компоста и перекапыванию почвы. Вы можете делить многолетние растения и заготавливать черенки.
Полезно отделать сад от вредителей, провести побелку и санитарную обрезку деревьев. В эти дни не рекомендуется сажать цветы и озимые культуры, использовать органические удобрения, а также замачивать семена.
Раньше мы писали, какие сидераты сажать осенью на огороде, чтобы они обогатили почву.
Читайте также, зачем вам обязательно нужно использовать листья грецкого ореха в саду.
При написании материала использовались следующие источники: сайты "Зеленая усадьба" и Chas.news.