Було багато нагород: помер відомий кінопродюсер

Стів Голін пішов з життя у віці 64 років у Лос-Анджелесі. Довгі роки відомий кінопродюсер боровся з раком, але так і не зміг побороти недуг. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Будучи одним з найбільш яскравих продюсерів в галузі, Голін отримав два "Золотих глобуса" в 2016 році: за кращий драматичний фільм "Помста" і кращу телевізійну драму "Містер Робот".

Крім того, Голін був продюсером фільму "Легенда Х'ю Гласса" (2015), який приніс Леонардо Ді Капріо довгоочікуваний оскар за головну чоловічу роль.

Стів Голін помер (фото: Getty Images)

Голін отримав "Золоту пальмову гілку" за "Дикі серцем" Девіда Лінча (1990) і продюсував інші культові фільми, такі як "Бути Джоном Малковичем" (1999), режисер Спайк Джонз, і "Вічне сяйво чистого розуму" Мішеля Гондрі (2004).

Він також продюсував відому комедію "50 перших побачень" (2004), в якій знявся Адам Сендлер і Дрю Беррімор.

Голін народився 6 березня 1955 року. Він був сином біохіміка. Після закінчення середньої школи в приміському окрузі Рокленд, штат Нью-Йорк, Голін відточував естетику, вивчаючи фотографію в Нью-Йоркському університеті в 70-х роках, а потім подався на захід, щоб відвідувати Американський інститут кіномистецтва (клас 1981 року).

Стів Голін помер (фото: Getty Images)

Голін разом зі своїм другом Сигватсоном запустили компанію Propaganda Films, яка стала найбільшою в світі компанією з виробництва музичних відео і рекламних роликів у розпал золотої ери MTV.

Голіну приписують початок кар'єри Девіда Фінчера, Майкла Бея, Антуана Фукуа і Саймона Уеста.

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