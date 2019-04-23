Было много наград: умер известный кинопродюсер

Стив Голин ушел из жизни в возрасте 64 лет в Лос-Анджелесе. Долгие годы знаменитый кинопродюсер боролся с раком, но так и не смог побороть недуг. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Будучи одним из самых ярких продюсеров в отрасли, Голин получил два "Золотых глобуса" в 2016 году: за лучший драматический фильм "Месть" и лучшую телевизионную драму "Мистер Робот".

Кроме того, Голин был продюсером фильма "Легенда Хью Гласса" ("Выживший") (2015), который принес Леонардо Ди Каприо долгожданный оскар за главную мужскую роль.

Стив Голин умер (фото: Getty Images)

Голин получил "Золотую пальмовую ветвь" за "Дикие сердцем" Дэвида Линча (1990) и продюсировал другие причудливые культовые фильмы, такие как "Быть Джоном Малковичем" (1999), режиссер Спайк Джонз, и "Вечное сияние чистого разума" Мишеля Гондри (2004).

Он также продюсировал известную комедию "50 первых свиданий" (2004), в которой снялся Адама Сэндлер и Дрю Берримор.

Голин родился 6 марта 1955 года. Он был сыном биохимика. После окончания средней школы в пригородном округе Рокленд, штат Нью-Йорк, Голин оттачивал эстетику, изучая фотографию в Нью-Йоркском университете в 70-х годах, а затем направился на запад, чтобы посещать Американский институт киноискусства (класс 1981 года).

Стив Голин умер (фото: Getty Images)

Голин вместе со своим другом Сигватссоном запустили компанию Propaganda Films, которая стала крупнейшей в мире компанией по производству музыкальных видео и рекламных роликов в разгар золотой эры MTV.

Голину приписывают начало карьеры Дэвида Финчера, Майкла Бэя, Антуана Фукуа и Саймона Уэста.

Напомним, что в Глазко скончался легендарный шотландский футболист Билли Макнилл.

Ранее сообщалось о том, что в Великобритании умерла 16-летняя звезда фильма "Облачный атлас" Майя-Лесия Нэйлор.