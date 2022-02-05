Ця молитва Ксенії Петербурзької принесе благополуччя в родині та швидке заміжжя

У неділю, 6 лютого православні вшановують пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької. Давно наші пращури за погодою судили, яка прийде весна.
Ксенії та Оксани святкують цього дня свої іменини, або День ангела.
Яку молитву потрібно прочитати, щоб отримати благополуччя в родині – читайте нижче.
Так, літнім людям забороняється прибирати в будинку і перестилати ліжко. Також не рекомендується стригти волосся. Однак, молоді люди, навпаки, повинні виконати всю роботу замість людей похилого віку.
У День Ксенії не можна ображати, знущатися та сміятися з людей.
Православні віруючі мають помолитися іконі Ксенії Петербурзької про благополуччя в родині та швидке заміжжя.
"Свята Блаженна Ксеніє, моли Бога про нас!"
"О свята преподобна мати Ксенія. Під покровом Божим жила, ведена й укріплена.
Заступницею, голод і спрагу, холод і спеку, докори й гоніння зазнала, дар прозорливості й чудотворення від Бога отримала. Нині Свята Церква, мов пахощі цвіту, прославляє тебе.
Перед чином твоїм святим, який жвавіше тебе, справжньої з нами, молимося тобі: почуй прохання наші й принеси їх до Престолу Господа. Випроси надію на тебе вічне спасіння, на благі справи і починання наші щедре благословення, від усяких бід і скорботи порятунок.
Постань святими твоїми молитвами перед Всемилостивим Спасителем нашим і молися за нас, недостойних і грішних. Допоможи, свята блаженна Ксеніє, немовлят в християнській вірі наставити, отроків у вірі, чесності, богобоязливості виховати й пошли їм успіхи в навчанні; недуги зціли, в сім’ю любов і злагоду пошли.
Ти наша надія і сподівання, тобі подяку підносимо і з тобою славимо Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".
Молитви бажано читати не тільки, коли на серці біль, але щодня, зранку та ввечері.
Раніше ми повідомляли, що категорично не можна робити в день Максима, прикмети.