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Під Москвою фанату Путіна набили букву "Z" на спині. Це зробили бейсбольними битами (фото)

Чоловік підтримує вбивство українців, за що і поплатився (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

У селі Бужаніново Московської області чоловік, який підтримує війну в Україні і повісив на паркан плакат з буквою "Z", жорстко поплатився за свою витівку - невідомі побили його і вибили на спині бітами його улюблену букву.

Про це йдеться в сюжеті, який зняв блогер Андрій Трофімов.

Побили битами за букву "Z" на будинку і воротах

Як йдеться у відео, 27 липня троє в камуфляжі і балаклавах сильно побили битами 46-річного Едуарда Кіпрушева, який у себе на будинку і воротах повісив плакати з буквою "Z".

І не просто побили, а вибили йому ту саму літеру на спині.

Скріншот з відео (YouTube / Андрей Трофимов)

За словами постраждалого путініста, це сталося ввечері, коли він повернувся додому в приватний сектор.

"На мене вискочили троє хлопців з бейсбольними битками. І протягом 10-12 секунд завдали мені близько 20 ударів... Я трохи втратив свідомість. А потім вони мене притиснули і почали бити по спині. Потім вже зрозумів, що набили букву "Z", - розповів чоловік.

Скріншот з відео (YouTube / Андрей Трофимов)

За словами чоловіка, він героїчно вибрався з-під ударів, побіг в авто, де у нього лежав мачете. Після цього, розповідає він, невідомі розбіглися, а він сам переслідував їх.

Едуард заявив, що зривати фашистські плакати не збирається "принципово". Крім того, він похвалився, що його друг воює в Україні, де вбиває мирних громадян.

Скріншот з відео (YouTube / Андрей Трофимов)

Не виключено, що найближчим часом українофоб Кіпрушев знову отримає по зубах від своїх же більш адекватних співвітчизників.

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