MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

Организаторы престижной украинской музыкальной премии MUZVAR AWARDS, которая состоится 26 сентября в киевском МЦКИ "Октябрьский дворец", объявили номинантов в 13 из 14 категориях.

Кто из украинских звезд в этом году претендует на получение премии - читайте в нашем материале ниже.

Список номинантов MUZVAR AWARDS 2023 Лучшие новые имена поп-музыки SHUMEI

Parfeniuk

ЯКТАК

Mayorova

Выбор читателей Лучшие новые имена рок-музыки Ostrovskyi

Після Дощу

Марта Липчей

Shkerebertb

Выбор читателей Лучшие новые имена альтернативной музыки Love, Mary

Структура Щастя

Schmalgauzen

NAZVA

Выбор читателей Лучшие новые имена эстрады Максим Бородін

Dima PROKOPOV

Polina Dashkova

Spiv Brativ

Выбор читателей Лучший саунд Евгений Филатов (ONUKA - "PEREMOHA")

Pivovarov Production (Артем Пивоваров - "Маніфест")

Андрей Гуцуляк (TVORCHI - "Broken Heart")

Антон Чилиби (ROXOLANA - "сумую циклічно")

Выбор читателей Лучший автор Тарас Тополь (Антитела - "Фортеця Бахмут")

Иван Клименко (MamaRika & KOLA - "Люди")

Михаил Клименко (ADAM - "Повільно")

Олег Шумей, Джеральд Эстрада, Злата Огневич, Ребекка Микхаэли (SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями")

Выбор читателей Лучший автор видеоконтента Инди Хаит (DOROFEEVA - "вотсап")

Виктор Скуратовский (Антитіла - "Фортеця Бахмут")

Виктор Скуратовский (Христина Соловій - "Юність")

Олег Томин (Океан Ельзи - "Квіти мінних зон")

Выбор читателей Музыкальное диджитал-наследие Альбом "QIRIM" (Jamala)

Альбом “Твої вірші, мої ноти” (Артем Пивоваров)

Фильм "Колядки на Кудрявці" (Megogo)

Фильм "Феномен Івасюка" (Загін Кіноманів)

Выбор читателей Музыкальная журналистика Макс Нагорняк (Bezodnya Music)

Фил Пухарев (независимый музыкальный обозреватель)

Ваня Рассел (YouTube-канал Ваня Рассел)

Ксения Ивась (Радіо Промінь)

Выбор читателей Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины) Концерт "Артем Пивоваров & НАОНІ"

Национальный отбор на музыкальный конкурс Евровидение 2023

Мультфильм "Мавка. Лісова пісня"

Концерт "Подаруй світло" СКАЙ

Выбор читателей Лучшая менеджмент-коллаборация pomitni

Анна Долинская

Detali Agency

Name PR

Выбор читателей Лучшее творческое сотрудничество SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"

SadSvit feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"

YAKTAK & SOBOL - "Погляд"

MamaRika & KOLA - "Люди"

Выбор читателей Лучший перепев на украинском QUEST PISTOLS - "Ти неймовірна"

AVIATOR - "Повертайся"

MONATIK - "Те, від чого без тями"

Наталія Могилевська - "Любила"

Выбор читателей В каждую из номинаций меломанами будет избран пятый кандидат через голосование в публичной форме, которое длится до 20 августа. Номинанты категории "Самый активный фан-клуб" традиционно будут выбраны исключительно с помощью голосования читателей портала "МУЗВАР". Все номинанты премии MUZVAR AWARDS