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MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

Новина українською →
Среда 16 августа 2023 16:49
MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии MUZVAR AWARDS объявила номинантов музыкальной премии (иллюстративное фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Styler

Организаторы престижной украинской музыкальной премии MUZVAR AWARDS, которая состоится 26 сентября в киевском МЦКИ "Октябрьский дворец", объявили номинантов в 13 из 14 категориях.

Кто из украинских звезд в этом году претендует на получение премии - читайте в нашем материале ниже.

Список номинантов MUZVAR AWARDS 2023

Лучшие новые имена поп-музыки

  • SHUMEI
  • Parfeniuk
  • ЯКТАК
  • Mayorova
  • Выбор читателей

Лучшие новые имена рок-музыки

  • Ostrovskyi
  • Після Дощу
  • Марта Липчей
  • Shkerebertb
  • Выбор читателей

Лучшие новые имена альтернативной музыки

  • Love, Mary
  • Структура Щастя
  • Schmalgauzen
  • NAZVA
  • Выбор читателей

Лучшие новые имена эстрады

  • Максим Бородін
  • Dima PROKOPOV
  • Polina Dashkova
  • Spiv Brativ
  • Выбор читателей

Лучший саунд

  • Евгений Филатов (ONUKA - "PEREMOHA")
  • Pivovarov Production (Артем Пивоваров - "Маніфест")
  • Андрей Гуцуляк (TVORCHI - "Broken Heart")
  • Антон Чилиби (ROXOLANA - "сумую циклічно")
  • Выбор читателей

Лучший автор

  • Тарас Тополь (Антитела - "Фортеця Бахмут")
  • Иван Клименко (MamaRika & KOLA - "Люди")
  • Михаил Клименко (ADAM - "Повільно")
  • Олег Шумей, Джеральд Эстрада, Злата Огневич, Ребекка Микхаэли (SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями")
  • Выбор читателей

Лучший автор видеоконтента

  • Инди Хаит (DOROFEEVA - "вотсап")
  • Виктор Скуратовский (Антитіла - "Фортеця Бахмут")
  • Виктор Скуратовский (Христина Соловій - "Юність")
  • Олег Томин (Океан Ельзи - "Квіти мінних зон")
  • Выбор читателей

Музыкальное диджитал-наследие

  • Альбом "QIRIM" (Jamala)
  • Альбом “Твої вірші, мої ноти” (Артем Пивоваров)
  • Фильм "Колядки на Кудрявці" (Megogo)
  • Фильм "Феномен Івасюка" (Загін Кіноманів)
  • Выбор читателей

Музыкальная журналистика

  • Макс Нагорняк (Bezodnya Music)
  • Фил Пухарев (независимый музыкальный обозреватель)
  • Ваня Рассел (YouTube-канал Ваня Рассел)
  • Ксения Ивась (Радіо Промінь)
  • Выбор читателей

Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)

  • Концерт "Артем Пивоваров & НАОНІ"
  • Национальный отбор на музыкальный конкурс Евровидение 2023
  • Мультфильм "Мавка. Лісова пісня"
  • Концерт "Подаруй світло" СКАЙ
  • Выбор читателей

Лучшая менеджмент-коллаборация

  • pomitni
  • Анна Долинская
  • Detali Agency
  • Name PR
  • Выбор читателей

Лучшее творческое сотрудничество

  • SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
  • SadSvit feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"
  • YAKTAK & SOBOL - "Погляд"
  • MamaRika & KOLA - "Люди"
  • Выбор читателей

Лучший перепев на украинском

  • QUEST PISTOLS - "Ти неймовірна"
  • AVIATOR - "Повертайся"
  • MONATIK - "Те, від чого без тями"
  • Наталія Могилевська - "Любила"
  • Выбор читателей

В каждую из номинаций меломанами будет избран пятый кандидат через голосование в публичной форме, которое длится до 20 августа.

Номинанты категории "Самый активный фан-клуб" традиционно будут выбраны исключительно с помощью голосования читателей портала "МУЗВАР".

MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

Все номинанты премии MUZVAR AWARDS

Раньше мы писали, что украинским артистам раздадут почти полмиллиона гривен.

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