MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії
Організатори престижної української музичної премії MUZVAR AWARDS, яка відбудеться 26 вересня в київському МЦКМ "Жовтневий палац", оголосили номінантів у 13 з 14 категоріях.
Хто з українських зірок цього року претендує на здобуття премії - читайте у нашому матеріалі нижче.
Список номінантів MUZVAR AWARDS 2023
Найкращі нові імена поп-музики
- SHUMEI
- Parfeniuk
- YAKTAK
- Mayorova
- Вибір читачів
Найкращі нові імена рок-музики
- Ostrovskyi
- Після Дощу
- Марта Липчей
- Shkerebertb
- Вибір читачів
Найкращі нові імена альтернативної музики
- Love, Mary
- Структура Щастя
- Schmalgauzen
- NAZVA
- Вибір читачів
Найкращі нові імена естради
- Максим Бородін
- Dima PROKOPOV
- Polina Dashkova
- Spiv Brativ
- Вибір читачів
Найкращий саунд
- Євген Філатов (ONUKA - "PEREMOHA")
- Pivovarov Production (Артем Пивоваров - "Маніфест")
- Андрій Гуцуляк (TVORCHI - "Broken Heart")
- Антон Чілібі (ROXOLANA - "сумую циклічно")
- Вибір читачів
Найкращий автор
- Тарас Тополя (Антитіла - "Фортеця Бахмут")
- Іван Клименко (MamaRika & KOLA - "Люди")
- Михайло Клименко (ADAM - "Повільно")
- Олег Шумей, Джеральд Естрада, Злата Огнєвіч, Ребека Мікхаелі (SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями")
- Вибір читачів
Найкращий автор відеоконтенту
- Інді Хаіт (DOROFEEVA - "вотсап")
- Віктор Скуратовський (Антитіла - "Фортеця Бахмут")
- Віктор Скуратовський (Христина Соловій - "Юність")
- Олег Томін (Океан Ельзи - "Квіти мінних зон")
- Вибір читачів
Музичний діджитал-спадок
- Альбом "QIRIM" (Jamala)
- Альбом “Твої вірші, мої ноти” (Артем Пивоваров)
- Фільм "Колядки на Кудрявці" (Megogo)
- Фільм "Феномен Івасюка" (Загін Кіноманів)
- Вибір читачів
Музична журналістика
- Макс Нагорняк (Bezodnya Music)
- Філ Пухарев (незалежний музичний оглядач)
- Ваня Рассел (YouTube-канал Ваня Рассел)
- Ксенія Івась (Радіо Промінь)
- Вибір читачів
Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)
- Концерт "Артем Пивоваров & НАОНІ"
- Національний відбір на музичний конкурс Євробачення 2023
- Мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
- Концерт "Подаруй світло" СКАЙ
- Вибір читачів
Найкраща менеджмент-колаборація
- pomitni
- Анна Долинська
- Detali Agency
- Name PR
- Вибір читачів
Найкраща творча співпраця
- SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- SadSvit feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"
- YAKTAK & SOBOL - "Погляд"
- MamaRika & KOLA - "Люди"
- Вибір читачів
Найкращий переспів українською
- QUEST PISTOLS - "Ти неймовірна"
- AVIATOR - "Повертайся"
- MONATIK - "Те, від чого без тями"
- Наталія Могилевська - "Любила"
- Вибір читачів
До кожної з номінацій меломанами буде обрано п’ятого кандидата через голосування у публічній формі, яке триває до 20 серпня. Номінантів категорії "Найактивніший фан-клуб" традиційно буде обрано виключно за допомогою голосування читачів порталу "МУЗВАР".
Всі номінанти премії MUZVAR AWARDS
Раніше ми писали, що українським артистам роздадуть майже півмільйона гривень.