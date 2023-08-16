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MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії

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Середа 16 серпня 2023 16:49
MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії MUZVAR AWARDS оголосила номінантів музичної премії (ілюстративне фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Styler

Організатори престижної української музичної премії MUZVAR AWARDS, яка відбудеться 26 вересня в київському МЦКМ "Жовтневий палац", оголосили номінантів у 13 з 14 категоріях.

Хто з українських зірок цього року претендує на здобуття премії - читайте у нашому матеріалі нижче.

Список номінантів MUZVAR AWARDS 2023

Найкращі нові імена поп-музики

  • SHUMEI
  • Parfeniuk
  • YAKTAK
  • Mayorova
  • Вибір читачів

Найкращі нові імена рок-музики

  • Ostrovskyi
  • Після Дощу
  • Марта Липчей
  • Shkerebertb
  • Вибір читачів

Найкращі нові імена альтернативної музики

  • Love, Mary
  • Структура Щастя
  • Schmalgauzen
  • NAZVA
  • Вибір читачів

Найкращі нові імена естради

  • Максим Бородін
  • Dima PROKOPOV
  • Polina Dashkova
  • Spiv Brativ
  • Вибір читачів

Найкращий саунд

  • Євген Філатов (ONUKA - "PEREMOHA")
  • Pivovarov Production (Артем Пивоваров - "Маніфест")
  • Андрій Гуцуляк (TVORCHI - "Broken Heart")
  • Антон Чілібі (ROXOLANA - "сумую циклічно")
  • Вибір читачів

Найкращий автор

  • Тарас Тополя (Антитіла - "Фортеця Бахмут")
  • Іван Клименко (MamaRika & KOLA - "Люди")
  • Михайло Клименко (ADAM - "Повільно")
  • Олег Шумей, Джеральд Естрада, Злата Огнєвіч, Ребека Мікхаелі (SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями")
  • Вибір читачів

Найкращий автор відеоконтенту

  • Інді Хаіт (DOROFEEVA - "вотсап")
  • Віктор Скуратовський (Антитіла - "Фортеця Бахмут")
  • Віктор Скуратовський (Христина Соловій - "Юність")
  • Олег Томін (Океан Ельзи - "Квіти мінних зон")
  • Вибір читачів

Музичний діджитал-спадок

  • Альбом "QIRIM" (Jamala)
  • Альбом “Твої вірші, мої ноти” (Артем Пивоваров)
  • Фільм "Колядки на Кудрявці" (Megogo)
  • Фільм "Феномен Івасюка" (Загін Кіноманів)
  • Вибір читачів

Музична журналістика

  • Макс Нагорняк (Bezodnya Music)
  • Філ Пухарев (незалежний музичний оглядач)
  • Ваня Рассел (YouTube-канал Ваня Рассел)
  • Ксенія Івась (Радіо Промінь)
  • Вибір читачів

Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)

  • Концерт "Артем Пивоваров & НАОНІ"
  • Національний відбір на музичний конкурс Євробачення 2023
  • Мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
  • Концерт "Подаруй світло" СКАЙ
  • Вибір читачів

Найкраща менеджмент-колаборація

  • pomitni
  • Анна Долинська
  • Detali Agency
  • Name PR
  • Вибір читачів

Найкраща творча співпраця

  • SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
  • SadSvit feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"
  • YAKTAK & SOBOL - "Погляд"
  • MamaRika & KOLA - "Люди"
  • Вибір читачів

Найкращий переспів українською

  • QUEST PISTOLS - "Ти неймовірна"
  • AVIATOR - "Повертайся"
  • MONATIK - "Те, від чого без тями"
  • Наталія Могилевська - "Любила"
  • Вибір читачів

До кожної з номінацій меломанами буде обрано п’ятого кандидата через голосування у публічній формі, яке триває до 20 серпня. Номінантів категорії "Найактивніший фан-клуб" традиційно буде обрано виключно за допомогою голосування читачів порталу "МУЗВАР".

MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії

MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії

MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії

MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії

MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії

MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії

Всі номінанти премії MUZVAR AWARDS

Раніше ми писали, що українським артистам роздадуть майже півмільйона гривень.

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