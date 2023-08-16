MUZVAR AWARDS: оголошено номінантів престижної музичної премії

Організатори престижної української музичної премії MUZVAR AWARDS, яка відбудеться 26 вересня в київському МЦКМ "Жовтневий палац", оголосили номінантів у 13 з 14 категоріях.

Хто з українських зірок цього року претендує на здобуття премії - читайте у нашому матеріалі нижче.

Список номінантів MUZVAR AWARDS 2023 Найкращі нові імена поп-музики SHUMEI

Parfeniuk

YAKTAK

Mayorova

Вибір читачів Найкращі нові імена рок-музики Ostrovskyi

Після Дощу

Марта Липчей

Shkerebertb

Вибір читачів Найкращі нові імена альтернативної музики Love, Mary

Структура Щастя

Schmalgauzen

NAZVA

Вибір читачів Найкращі нові імена естради Максим Бородін

Dima PROKOPOV

Polina Dashkova

Spiv Brativ

Вибір читачів Найкращий саунд Євген Філатов (ONUKA - "PEREMOHA")

Pivovarov Production (Артем Пивоваров - "Маніфест")

Андрій Гуцуляк (TVORCHI - "Broken Heart")

Антон Чілібі (ROXOLANA - "сумую циклічно")

Вибір читачів Найкращий автор Тарас Тополя (Антитіла - "Фортеця Бахмут")

Іван Клименко (MamaRika & KOLA - "Люди")

Михайло Клименко (ADAM - "Повільно")

Олег Шумей, Джеральд Естрада, Злата Огнєвіч, Ребека Мікхаелі (SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями")

Вибір читачів Найкращий автор відеоконтенту Інді Хаіт (DOROFEEVA - "вотсап")

Віктор Скуратовський (Антитіла - "Фортеця Бахмут")

Віктор Скуратовський (Христина Соловій - "Юність")

Олег Томін (Океан Ельзи - "Квіти мінних зон")

Вибір читачів Музичний діджитал-спадок Альбом "QIRIM" (Jamala)

Альбом “Твої вірші, мої ноти” (Артем Пивоваров)

Фільм "Колядки на Кудрявці" (Megogo)

Фільм "Феномен Івасюка" (Загін Кіноманів)

Вибір читачів Музична журналістика Макс Нагорняк (Bezodnya Music)

Філ Пухарев (незалежний музичний оглядач)

Ваня Рассел (YouTube-канал Ваня Рассел)

Ксенія Івась (Радіо Промінь)

Вибір читачів Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України) Концерт "Артем Пивоваров & НАОНІ"

Національний відбір на музичний конкурс Євробачення 2023

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Концерт "Подаруй світло" СКАЙ

Вибір читачів Найкраща менеджмент-колаборація pomitni

Анна Долинська

Detali Agency

Name PR

Вибір читачів Найкраща творча співпраця SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"

SadSvit feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"

YAKTAK & SOBOL - "Погляд"

MamaRika & KOLA - "Люди"

Вибір читачів Найкращий переспів українською QUEST PISTOLS - "Ти неймовірна"

AVIATOR - "Повертайся"

MONATIK - "Те, від чого без тями"

Наталія Могилевська - "Любила"

Вибір читачів До кожної з номінацій меломанами буде обрано п’ятого кандидата через голосування у публічній формі, яке триває до 20 серпня. Номінантів категорії "Найактивніший фан-клуб" традиційно буде обрано виключно за допомогою голосування читачів порталу "МУЗВАР". Всі номінанти премії MUZVAR AWARDS