MUZVAR AWARDS: объявлены номинанты престижной музыкальной премии

Список номинантов MUZVAR AWARDS 2023
Лучшие новые имена поп-музыки
- SHUMEI
- Parfeniuk
- ЯКТАК
- Mayorova
- Выбор читателей
Лучшие новые имена рок-музыки
- Ostrovskyi
- Після Дощу
- Марта Липчей
- Shkerebertb
- Выбор читателей
Лучшие новые имена альтернативной музыки
- Love, Mary
- Структура Щастя
- Schmalgauzen
- NAZVA
- Выбор читателей
Лучшие новые имена эстрады
- Максим Бородін
- Dima PROKOPOV
- Polina Dashkova
- Spiv Brativ
- Выбор читателей
Лучший саунд
- Евгений Филатов (ONUKA - "PEREMOHA")
- Pivovarov Production (Артем Пивоваров - "Маніфест")
- Андрей Гуцуляк (TVORCHI - "Broken Heart")
- Антон Чилиби (ROXOLANA - "сумую циклічно")
- Выбор читателей
Лучший автор
- Тарас Тополь (Антитела - "Фортеця Бахмут")
- Иван Клименко (MamaRika & KOLA - "Люди")
- Михаил Клименко (ADAM - "Повільно")
- Олег Шумей, Джеральд Эстрада, Злата Огневич, Ребекка Микхаэли (SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями")
- Выбор читателей
Лучший автор видеоконтента
- Инди Хаит (DOROFEEVA - "вотсап")
- Виктор Скуратовский (Антитіла - "Фортеця Бахмут")
- Виктор Скуратовский (Христина Соловій - "Юність")
- Олег Томин (Океан Ельзи - "Квіти мінних зон")
- Выбор читателей
Музыкальное диджитал-наследие
- Альбом "QIRIM" (Jamala)
- Альбом “Твої вірші, мої ноти” (Артем Пивоваров)
- Фильм "Колядки на Кудрявці" (Megogo)
- Фильм "Феномен Івасюка" (Загін Кіноманів)
- Выбор читателей
Музыкальная журналистика
- Макс Нагорняк (Bezodnya Music)
- Фил Пухарев (независимый музыкальный обозреватель)
- Ваня Рассел (YouTube-канал Ваня Рассел)
- Ксения Ивась (Радіо Промінь)
- Выбор читателей
Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)
- Концерт "Артем Пивоваров & НАОНІ"
- Национальный отбор на музыкальный конкурс Евровидение 2023
- Мультфильм "Мавка. Лісова пісня"
- Концерт "Подаруй світло" СКАЙ
- Выбор читателей
Лучшая менеджмент-коллаборация
- pomitni
- Анна Долинская
- Detali Agency
- Name PR
- Выбор читателей
Лучшее творческое сотрудничество
- SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- SadSvit feat. СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Силуети"
- YAKTAK & SOBOL - "Погляд"
- MamaRika & KOLA - "Люди"
- Выбор читателей
Лучший перепев на украинском
- QUEST PISTOLS - "Ти неймовірна"
- AVIATOR - "Повертайся"
- MONATIK - "Те, від чого без тями"
- Наталія Могилевська - "Любила"
- Выбор читателей
В каждую из номинаций меломанами будет избран пятый кандидат через голосование в публичной форме, которое длится до 20 августа.
Номинанты категории "Самый активный фан-клуб" традиционно будут выбраны исключительно с помощью голосования читателей портала "МУЗВАР".
Все номинанты премии MUZVAR AWARDS