"Нагадує Чорнобиль": в мережі показали "вимерле" місто на Донбасі (фото)

Фото: facebook.com/Игорь Іванов

На вулицях немає жодної людини

Українська місто Вуглегірськ, яке перебуває під тимчасовою окупацією бойовиків, стало практично безлюдним. Про це повідомив блогер Vel East на своїй сторінці в Twitter.

"Вуглегірськ. Субота, день. Дуже лякає цілковита порожнеча вулиць", - сказав він.

Слід уточнити, що фото були зроблені з автомобіля. На опублікованих кадрах можна помітити практично безлюдні вулиці міста. Лише на одному знімку видно автомобіль.

Фото: окупований Вуглегірськ (twitter.com/chernaykoshka8)

Не обійшли стороною промовисті фото і користувачі мережі, порівнявши місто з іншого "вимерлою" територією.

"Чимось нагадує Чорнобиль", - сказав користувач Андрій Сухраков.

"Траса теж не радує. Відсутність людей і асфальту. Діра", - підкреслив юзер Володимир Борів.

"Всі поїхали до хунти за пенсією", - уточнив користувач Анте Готовіна.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/chernaykoshka8)

До речі, бойовики одного з підрозділів на окупованому Донбасі під час навчань втопили танк. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

Як повідомлялося раніше, на окупованому Донбасі три підлітка підірвалися на замінованому кладовищі, двоє з них загинули на місці.

Також нагадаємо, на Донбасі наряди Національної гвардії затримали вісьмох підозрюваних у співпраці з так званої "Донецькою народною республікою". Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в соцмережі.

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