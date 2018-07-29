"Напоминает Чернобыль": в сети показали "вымерший" город на Донбассе (фото)

Фото: facebook.com/Игорь Иванов

На улицах нет ни одного человека

Украинский город Углегорск, который находится под временной оккупацией боевиков, стал практически безлюдным. Об этом сообщил блогер Vel East на своей странице в Twitter.

"Углегорск. Суббота, день. Очень пугает полнейшая пустота улиц", - сказал он.

Следует уточнить, что фото были сделаны из автомобиля. На опубликованных кадрах можно заметить практически безлюдные улицы города. Лишь на одном снимке виден автомобиль.

Фото: оккупированный Углегорск (twitter.com/chernaykoshka8)

Не обошли стороной красноречивые фото и пользователи сети, сравнив город с другой "вымершей" территорией.

"Чем-то напоминает Чернобыль", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"Трасса тоже не радует. Отсутствие людей и асфальта. ДыРа", - подчеркнул юзер Владимир Боров.

"Все поехали к хунте за пенсией", - уточнил пользователь Анте Готовина.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/chernaykoshka8)

Кстати, боевики одного из подразделений на оккупированном Донбассе во время учений утопили танк. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Как сообщалось ранее, на оккупированном Донбассе три подростка подорвались на заминированном кладбище, двое из них погибли на месте.

Также напомним, на Донбассе наряды Национальной гвардии задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в соцсети.

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