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Справжнє диво: у Дніпрі жінка-метелик народила дитину (фото)

STYLERЖиття    05.04.2019 - 21:59
Справжнє диво: у Дніпрі жінка-метелик народила дитину (фото)
Жінка-метелик народила дитину в Дніпрі (колаж РБК-Україна)

Шансів народити дитину у жінок з бульозним епідермолізом практично немає

Жінка-метелик в Дніпрі народила здорову дівчинку. Медики називають це справжнім дивом, оскільки шанс народити дитину жінкам, які страждають цим рідкісним генетичним захворюванням, практично зводиться до нуля, повідомляє Інформатор.

Диво сталося в лікарні Мечникова 2 квітня. Жінка народжувала самостійно, хоча в лікарні в Жовтих Водах, де проживає породілля, її вмовляли зробити кесарів розтин. Але медики з Дніпра цей варіант відкинули, оскільки операція могла б призвести до смерті пацієнтки. У людей з бульозним епідермолізом загоєння ран проходить проблематично.

Люди-"метелики" - це пацієнти з рідкісною групою спадкових захворювань, що вражають шкіру, слизові оболонки і внутрішні органи.

Справжнє диво: у Дніпрі жінка-метелик народила дитину (фото)

Жінка-метелик народила дитину в Дніпрі (фото: dp.informator.ua)

Аліна, так звуть породіллю, разом з чоловіком Ігорем дуже давно мріяли про дитину, адже сама жінка була позбавлена батьківської опіки в дитинстві. Тому вони вирішили залишити дитину, коли дізналися про вагітність.

Новонароджену дівчинку назвали Софією. Пологи пройшли успішно завдяки команді лікарні Мечникова і можливості цілодобово підключати фахівців.

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