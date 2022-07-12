Названо перелік лікарів, яких необхідно проходити щороку: цим не можна нехтувати

Check-up - це комплексне обстеження, яке проводиться для повної оцінки стану здоров'я. Його потрібно проходити кожній людині щороку.
Про це пише "Uahealth" в Instagram.
Фахівці кажуть, що огляд варто починати із розмови із терапевтом. Є багато чинників, які впливають на те, які аналізи здавати і як часто до яких лікарів навідуватись: вік, генетичні захворювання та самопочуття. Однак, базовий пакет все ж є.
Загальний огляд для всіх включає:
Для жінок додатково необхідно пройти такі обстеження:
Додатково для чоловіків:
Після 40 років до списку діагності для всіх додається:
Також для чоловіків після 40 років важливо пройти:
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