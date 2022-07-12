Назван перечень врачей, которых необходимо проходить ежегодно: этим нельзя пренебрегать

Специалисты говорят, что осмотр стоит начинать с разговора с терапевтом. Есть много факторов, которые влияют на то, какие анализы сдавать и как часто к каким врачам ходить: возраст, генетические заболевания и самочувствие. Однако базовый пакет все же есть.

Общий обзор для всех включает:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

Общий холестерин;

Уровень глюкозы крови;

Общий анализ мочи;

Анализ на ТТГ (тиреотропный гормон);

Тест на ВИЧ, гепатит В, гепатит С;

Осмотр у стоматолога (дважды в год);

Консультация офтальмолога и при необходимости коррекция зрения;

Профилактические прививки по календарю;

Рентгенологическое исследование легких.

Для женщин дополнительно необходимо пройти следующие обследования:

Консультация гинеколога;

Маммолог;

ПАП-тест;

Цитологическое исследование.

Дополнительно для мужчин:

Консультация уролога;

Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь).

После 40 лет к списку диаграммы для всех добавляется:

Электрокардиограмма;

Контроль давления.

Также для мужчин после 40 лет важно пройти: