Назван перечень врачей, которых необходимо проходить ежегодно: этим нельзя пренебрегать

Check-up - это комплексное обследование, которое проводится для полной оценки состояния здоровья. Его нужно проходить каждому человеку ежегодно.
Об этом пишет "Uahealth" в Instagram.
Специалисты говорят, что осмотр стоит начинать с разговора с терапевтом. Есть много факторов, которые влияют на то, какие анализы сдавать и как часто к каким врачам ходить: возраст, генетические заболевания и самочувствие. Однако базовый пакет все же есть.
Общий обзор для всех включает:
Для женщин дополнительно необходимо пройти следующие обследования:
Дополнительно для мужчин:
После 40 лет к списку диаграммы для всех добавляется:
Также для мужчин после 40 лет важно пройти:
Ранее украинцам рассказывали, при каких случаях нужно платить в поликлинике.
Также мы писали, что входит в пакет услуг пострадавших во время войны.