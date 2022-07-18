Названо продукт, який продовжує життя на 10 років і повертає молодість шкіри

Мова йде про лосось!

Лосось відомий як "король риби", що пояснюється не тільки його смачним м’ясом, але й завдяки багатій поживній цінності та величезній користі для здоров’я людини.

Все більше людей вважають, що лосось є найкращою їжею проти старіння. Вживання лосося 2-3 рази на тиждень може допомогти зберегти шкіру молодою та зволоженою.

Як зміниться ваша шкіра після вживання лосося

Досвід показує, що після кількох тижнів вживання їжі на основі лосося мімічні зморшки та в’яла шкіра, хоча й не повністю зникають, принаймні можуть значно покращитися, змушуючи людей сяяти молодістю та життєвою силою.

Фото: Лосось корисний для шкіри (pixabay)

Регулярне вживання лосося продовжить життя на 10 років

Дослідження показали, що тривале споживання лосося може продовжити життя на 10 років.

"Причина, чому середня тривалість життя японських жінок може досягати 88 років, тісно пов'язана з їхньою прихильністю до вживання лосося", - вважає лікар.

Лосось - джерело Омега-3

Лосось є чудовим джерелом довголанцюгових жирних кислот Омега-3. 100 грамів вирощеного лосося містять приблизно 2,3 грама довголанцюгових Омега-3 жирних кислот, тоді як така ж порція дикого лосося містить 2,6 грама довголанцюгових Омега-3 жирних кислот.

Жирні кислоти Омега-3 з довгим ланцюгом є основними поживними речовинами, які людський організм не може синтезувати, а повинен отримувати з їжі.

Останні дослідження показують, що збільшення споживання довголанцюгової Омега-3 або підвищення рівня речовини в організмі може уповільнити процес старіння та знизити ризик багатьох хронічних захворювань.

Крім того, дослідження показали, що вищий індекс довголанцюгових Омега-3 пов’язаний із повільнішою швидкістю вкорочення теломер, демонструючи тісний зв’язок між Омега-3 і довголіттям.