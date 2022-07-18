Назван продукт, который продлевает жизнь на 10 лет и возвращает молодость кожи

Речь идет о лососе!

Лосось известен как "король рыбы", что объясняется не только его вкусным мясом, но и благодаря богатой питательной ценности и огромной пользе для здоровья человека.

Все больше людей считают, что лосось является лучшей пищей против старения. Употребление лосося 2-3 раза в неделю может помочь сохранить кожу молодой и увлажненной.

Как изменится ваша кожа после употребления лосося

Опыт показывает, что после нескольких недель употребления пищи на основе лосося мимические морщины и дряблая кожа, хотя и не полностью исчезают, по крайней мере могут значительно улучшиться, заставляя людей сиять молодостью и жизненной силой.

Фото: Лосось полезен для кожи (pixabay)

Регулярное употребление лосося продлит жизнь на 10 лет

Исследования показали, что длительное потребление лосося может продлить жизнь на 10 лет.

"Причина, почему средняя продолжительность жизни японских женщин может достигать 88 лет, тесно связана с их приверженностью к употреблению лосося", - считает врач.

Лосось - источник Омега-3

Лосось является превосходным источником длинноцепочечных жирных кислот Омега-3. 100 граммов выращенного лосося содержат примерно 2,3 грамма длинноцепочечных Омега-3 жирных кислот, тогда как такая же порция дикого лосося содержит 2,6 грамма длинноцепочечных Омега-3 жирных кислот.

Жирные кислоты Омега-3 с длинной цепью являются основными питательными веществами, которые человеческий организм не может синтезировать, а должен получать из пищи.

Последние исследования показывают, что увеличение потребления длинноцепочной Омега-3 или повышение уровня вещества в организме может замедлить процесс старения и снизить риск многих хронических заболеваний.

Кроме того, исследования показали, что более высокий индекс длинноцепочечных Омега-3 связан с более медленной скоростью укорочения теломер, демонстрируя тесную связь между Омега-3 и долголетием.