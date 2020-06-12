Названа найбільш корисна зелень: має бути на столі щодня

Медики назвали найбільш корисну зелень, яку варто додавати у страви не тільки для аромату, адже вона володіє воістину цілющими властивостями. Мова йде про улюблений багатьма українцями кріп, який можна вживати у свіжому вигляді, додавати в приготовані страви, маринади тощо.

Ряд досліджень показав, що кріп чинить сприятливу дію на травну систему, пише Telegraf.

Речовини, що містяться в кропі, допоможуть при метеоризмі, зменшать нудоту, усунуть болі в животі, а також нормалізують травлення. Також зелень відома своїм профілактичним ефектом. Вона бореться з інфекціями, запорами і спазмами.

Дієтологи кажуть, що кріп багатий вітамінами А, В і С, кальцієм, фосфором, залізом, магнієм і калієм.

До речі, якщо для людей кріп - корисний, то от комарі його бояться. Репелентом на основі цієї ароматичної трави можна обробляти шкіру або приміщення. Сам же спрей готується з простого відвару.

Цікаво, що відома українська діячка альтернативної медицини, травниця, цілителька Наталя Зубицька у своїх інтерв'ю дуже багато хвалила кріп.

За її словами диво-зелень допоможе при проблемах з підшлунковою залозою. Зубицька рекомендувала приймати настій зелені кропу (1 ст. ложка на склянку окропу) або його насіння (1 ч. ложка на склянку окропу) чотири рази на день. Це допоможе позбутися від запального процесу в шлунку і поліпшить стан підшлункової залози.

"Взагалі, кріп повинен бути на вашому столі якомога частіше. Додавайте його в перші й другі страви", - розповідала в одному з інтерв'ю цілителька.

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