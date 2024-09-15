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Названы знаки Зодиака, которые стремятся все контролировать. Хотят быть лидерами

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые любят контролировать (фото: pixabay com)
Автор: Любовь Блажко

Эти астрологические символы точно не из тех, кто привык пускать все на самотек и оставлять как есть. Наоборот, они по возможности будут все контролировать, ведь сильно нуждаются в этом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые привыкли все контролировать.

Козерог

Амбициозный и дисциплинированный символ берет на себя много ответственности и всегда хочет все контролировать. Его склонность к структуризации касается абсолютно всех сфер жизни, даже дружбы, отношений или досуга. Козерог имеет методический подход к жизни. Его любовь к организации в определенной степени превращается в желание постоянного контроля.

Скорпион

Интенсивный, эмоциональный и решительный знак ценит власть и контроль. Он хочет определенную автономию и может показывать свою целеустремленность, когда дело доходит до принятия решений. В отношениях Скорпион будет защищать эмоциональные границы, стремясь при этом оставлять все под контролем.

Лев

Он имеет естественную склонность к лидерству и желанию признания, и это дает Льву сильное чувство ответственности за свою жизнь и отношения. Он хочет контролировать все, что происходит, поскольку стремится оставаться на лидерской позиции практически в любой сфере. Лев чувствует себя уверенно на руководящих должностях и получает удовольствие, когда у него есть подчиненные.

Овен

Известный своей упорством знак имеет сильное желание быть главным. Он не боится взять на себя управление. Овен начинает показывать пример другим и считает, что это самый лучший выбор, который можно сделать. Присутствующий в нем дух соревнования заставляет его оставаться лидером в различных ситуациях. И такая уверенность дает Овну определенное преимущество над другими.

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