Названі корисні властивості черешні: перешкоджає старінню

В Україні літо в повному розпалі, а разом з ним і сезон ягід. Одна з них черешня має дуже корисними властивостями. Її по праву можна назвати справжньою вітамінною бомбою.

Колір плодів варіюється від світло-жовтого до темно-бордового, майже чорного. Саме насиченість забарвлення дозволяє визначити концентрацію вітамінів і мінералів, що містяться в ягодах. Чим темніше колір, тим більше користі.

Плодоносить черешневе дерево всього кілька теплих місяців, тому, щоб насолоджуватися смаком ягід взимку, річного врожаю прийнято варити компоти і конфітюри, а також сушити їх і заморожувати.

Сприятливий вплив черешні на організм людини обумовлено високим вмістом та значною різноманітністю мікроелементів, що містяться в ягоді.

Склад плодів дійсно радує: трохи більше 10% цукрів і кілька органічних кислот, все інше - клітковина, вітаміни та мінерали.

Вітамін А, міститься в черешні, допомагає регулювати обмін речовин, сприяє правильному функціонуванню серцево-судинної системи і має антиоксидантні властивості, тобто перешкоджає старінню.

Багата черешня і на вітаміни групи В, корисні в першу чергу для нервової системи. Вони позитивно впливають на процеси кровотворення і покращують стан шкіри, нігтів і волосся.

Вітамін С, який також можна знайти в складі черешні, зміцнює імунну систему організму, бере участь у синтезі колагену і виводить токсини. Крім цього, аскорбінова кислота позитивно впливає на жовчовиділення і прискорює процеси загоєння ран.

Жінок порадує наявність в черешні вітаміну Е, який перешкоджає утворенню канцерогенів і володіє потужними омолоджуючими властивостями: зсередини зволожує і живить шкіру, покращує кровообіг і нормалізує роботу гормонів.

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