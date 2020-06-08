У Миколаєві дівчата купалися у фонтані і обсихали біля Вічного вогню

У Миколаєві двоє дівчат купалися у фонтані, а потім сушилися біля Вічного вогню
У Миколаєві поведінка дівчат викликало шквал гніву користувачів мережі за те, що вони купалися у фонтані, а після цього вирішили сушитися біля Вічного вогню. Так молодь відзначила перший день роботи фонтанів на Соборній площі.
Компанія молодих людей, щоб обсохнути вирішила використовувати Вічний вогонь, який встановлений поруч з меморіалом героям десанту Костянтина Ольшанського, загиблим при звільненні Миколаєва від фашистських загарбників у 1944 році.
Відео інциденту було опубліковано у соцмережі Instagram. Користувачі мережі відреагували на нього по-різному. Деякі вважають, що дівчата не зробили нічого такого, а інші думають, що вони як мінімум некультурно себе ведуть.
У Миколаєві дівчини обсихають біля Вічного вогню (відео: instagram.com/h.nikolaev_)
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України роз'яснили, як будуть призивати в армію випускників у 2020 році.
Раніше ми писали про те, як українські школярі відсвяткували останній дзвоник.
Автор: Роман Мирончук