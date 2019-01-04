"Нікому не дістанешся": ревнивець підпалив будинок колишньої і згорів у ньому

Колаж РБК-Україна

Постраждалій британці вдалося вижити

У місті Киртон (Великобританія) 24-річний Біллі Хікс влаштував пожежу в будинку екс-дівчини, коли та справляла Новий рік. Причиною такого вчинку стали ревнощі. Чоловік не хотів, щоб його колишня зустрічалася з іншим хлопцем. Про це інформує The Sun.

Наголошується, що 1 січня в будинок дівчини прийшов колишній і почав поливати все бензином, вимовляючи при цьому: "Ти нікому не дістанешся". Після хлопець підпалив будинок, але не встиг з нього втекти.

Крім нього, померли ще дві людини. Наталі Хол пощастило вижити. Вона розповіла, що 24-річний Біллі Хікс додому прийшов пізно, коли вона і гості вже закінчували святкування. Відреагувати оперативно на подію не встигли, адже вогонь нещадно поглинав все на своєму шляху.

Дівчина, що врятувалясь, подала позов до суду. Поліція почала розслідування трагедії, однак підозрюваний помер під час пожежі. Друзі вже почали збір коштів для постраждалих.

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік "під градусом" відрізав знайомому вухо. П'яний 31-річний зловмисник прийшов до свого односельчанина додому і став пред'являти претензії, нібито той вкрав у нього продукти харчування. Після образ в хід пішли кулаки.

Як повідомлялося, нещодавно в Об'єднаних Арабських Еміратах прокурори звинуватили жінку з Марокко в страшній розправі над своїм коханцем, яка застрелила, розчленувала і приготувала з фрагментів тіла блюдо макбус, якими нагодувала пакистанських робітників.

Раніше, в Кіровоградській області в Знам'янському районі стався жахливий інцидент - п'яний чоловік під час сімейної сварки облив свою дружину бензином і підпалив.

Також ми писали про те, що днями в Ізмаїлі Одеської області правоохоронці затримали чоловіка, який каменем забив до смерті свого знайомого.