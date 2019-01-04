"Никому не достанешься": ревнивец поджег дом бывшей и сгорел в нем

Коллаж РБК-Украина

Пострадавшей британке удалось выжить

В городе Киртон (Великобритания) 24-летний Билли Хикс устроил пожар в доме экс-девушки, когда та справляла Новый год. Причиной такого поступка стала ревность. Мужчина не хотел, чтобы его бывшая встречалась с другим молодым человеком. Об этом информирует The Sun.

Отмечается, что 1 января в дом девушки пришел бывший и начал все поливать бензином, крича при этом: "Ты никому не достанешься". После парень поджег дом, однако выбраться из него не смог.

Помимо него, умерли еще два человека. Натали Холл посчастливилось выжить. Она рассказала, что 24-летний Билли Хикс пришел в дом поздно, когда она и гости уже заканчивали празднование. Отреагировать своевременно на происходящее не успели, ведь огонь беспощадно поглощал все на своем пути.

Выжившая девушка подала иск в суд. Полиция начала расследование трагедии, однако подозреваемый умер во время пожара. Друзья уже начали сбор средств для пострадавших.

Напомним, что в Одесской области мужчина "под градусом" отрезал знакомому ухо. Пьяный 31-летний злоумышленник пришел к своему односельчанину домой и стал предъявлять претензии, якобы тот украл у него продукты питания. После оскорблений в ход пошли кулаки.

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