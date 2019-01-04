ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Никому не достанешься": ревнивец поджег дом бывшей и сгорел в нем

STYLERЖизнь    04.01.2019 - 15:07
"Никому не достанешься": ревнивец поджег дом бывшей и сгорел в нем
Коллаж РБК-Украина

Пострадавшей британке удалось выжить

В городе Киртон (Великобритания) 24-летний Билли Хикс устроил пожар в доме экс-девушки, когда та справляла Новый год. Причиной такого поступка стала ревность. Мужчина не хотел, чтобы его бывшая встречалась с другим молодым человеком. Об этом информирует The Sun

Отмечается, что 1 января в дом девушки пришел бывший и начал все поливать бензином, крича при этом: "Ты никому не достанешься". После парень поджег дом, однако выбраться из него не смог.

Помимо него, умерли еще два человека. Натали Холл посчастливилось выжить. Она рассказала, что 24-летний Билли Хикс пришел в дом поздно, когда она и гости уже заканчивали празднование. Отреагировать своевременно на происходящее не успели, ведь огонь беспощадно поглощал все на своем пути.

Выжившая девушка подала иск в суд. Полиция начала расследование трагедии, однако подозреваемый умер во время пожара. Друзья уже начали сбор средств для пострадавших.

Напомним, что в Одесской области мужчина "под градусом" отрезал знакомому ухо. Пьяный 31-летний злоумышленник пришел к своему односельчанину домой и стал предъявлять претензии, якобы тот украл у него продукты питания. После оскорблений в ход пошли кулаки.

Как сообщалось, недавно в Объединенных Арабских Эмиратах прокуроры обвинили женщину из Марокко в жуткой расправе над своим любовником, которая застрелила, расчленила и приготовила из фрагментов тела блюдо макбус, которым накормила пакистанских рабочих.

Ранее, в Кировоградской области в Знаменском районе произошел жуткий инцидент - пьяный муж во время семейной ссоры облил свою жену бензином и поджег

Также мы писали о том, что на днях в Измаиле Одесской области правоохранители задержали мужчину, который камнем забил до смерти своего знакомого.

На пожарах в Украине за два дня погибли почти 30 человек В Магнитогорске в результате пожара в маршрутке погибли люди
Новости Украины пожар
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь