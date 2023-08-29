Новая украинская песня становится популярной в TikTok: кто поет "Не тікай"

"Мне важно, чтобы каждый, кто услышит этот трек, включил максимально свою память и вспомнил о тех крутых моментах, которые он (она) прожили раньше. Хочется, чтобы пары, семьи никогда не расставались, а наоборот имели новое дыхание и жили в счастье и мире все время. Эта песня подойдет для ярких воспоминаний и даст сигнал новым крутым отношениям", - комментирует Юлик

Артист радуется, "когда ребята с передовой посылают свои видео под его песни".

"Песенный фронт в действии, каждый работает ради победы. И такие песни веселого характера также нужны, чтобы хотя бы на три минуты сменить картинку в голове", - добавляет певец.

Кроме того, ранее артист запустил звук песни в TikTok, который сломя голову начали поддерживать и распространять пользователи социальной сети.