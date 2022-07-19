"Дуже важкий напрямок": українців просять допомогти військовим, де постійні обстріли

Військовим необхідний дрон Autel преміум за 61 500 грн та 30 турнікетів за 21 600 грн.

"Дуже важкий напрямок, де тривають постійні ворожі обстріли. В підрозділі немає жодного дрона, без дронів ну дуже важко корегувати арту. Благаю допомогти. Тисячі підписників, хто як може, 5 чи 20 грн, кожна копійка, це допомога", - написала волонтер.

Також Юсупова зазначила, що сьогодні вона вже викупила два тепловізора - 136 200 грн.

Реквізити для допомоги

Paypal

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

4441111447002464 Монобанк.

Український волонтер оголосила збір коштів для військових (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)