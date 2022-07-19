"Дуже важкий напрямок": українців просять допомогти військовим, де постійні обстріли

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір коштів на дрон та турнікети для захисників України, які знаходяться на важкому напрямку.
Про це Юсупова повідомила на своїй сторінці в Facebook і розмістила банківські реквізити для збору коштів.
Військовим необхідний дрон Autel преміум за 61 500 грн та 30 турнікетів за 21 600 грн.
"Дуже важкий напрямок, де тривають постійні ворожі обстріли. В підрозділі немає жодного дрона, без дронів ну дуже важко корегувати арту. Благаю допомогти. Тисячі підписників, хто як може, 5 чи 20 грн, кожна копійка, це допомога", - написала волонтер.
Також Юсупова зазначила, що сьогодні вона вже викупила два тепловізора - 136 200 грн.
Paypal
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія
4149499374344032 Приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк
4441111447002464 Монобанк.
Нещодавно волонтер збирала кошти для військових, де йдуть запеклі бої.
Також ми писали, що українські захисники показали, як за допомогою дронів знищують позиції ворога.