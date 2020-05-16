В Одесі сотні людей взяли нічний клуб штурмом (фото)

В Одесі працював нічний клуб (колаж: РБК-Україна)

В Одесі в нічний клуб прийшло понад сто осіб

В Одесі, попри обмеження, в одному з нічних клубів у центрі міста зібралися люди. Через те, що це був єдиний відкритий заклад такого формату, біля дверей в клуб зібралося більше сотні людей. Відповідні фотографії зробив очевидець.

У розпал карантину більше сотні людей "брали штурмом" нічний клуб в центрі міста. Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса Info" і наводить відповідні фото.

"Тим часом карантинних заходів у всіх закладах Одеси дотримувалися цієї ночі не на жарт", - наголошується в підписі під фото.

В Одесі працював нічний клуб (фото: Одеса Info)

На знімках видно натовп, що зібрався біля входу в заклад. Поруч припарковані автомобілі та мотоцикли. При цьому мало хто з відвідувачів знаходиться в медичних масках.

Варто відзначити, що в Україні заборона на роботу нічних клубів буде діяти як мінімум до 22 травня. З 11 травня стала можливою робота літніх майданчиків кафе і ресторанів за умови, що за одним столом знаходиться не більше двох клієнтів, а відстань між місцями для сидіння становить не менше 1,5 метрів. При цьому обслуговування клієнтів закладів не під голим небом (на літніх майданчиках), а в приміщеннях як і раніше заборонено.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як українці виходять з карантину в різних регіонах.

Також ми писали про те, коли в Україні повністю знімуть карантин з ТРЦ, і де вони вже працюють.

Автор: Анна Ярошенко