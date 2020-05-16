В Одессе сотни людей взяли ночной клуб штурмом (фото)

В Одессе работал ночной клуб (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе в ночной клуб пришло более ста человек

В Одессе, несмотря на ограничения, в одном из ночных клубов в центре города собрались люди. Так как это было единственное открытое заведение такого формата, у дверей в клуб собралось более сотни человек. Соответствующие фотографии сделал очевидец.

В разгар карантина более сотни человек "брали штурмом" ночной клуб в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса Info" и приводит соответствующие фото.

"Тем временем карантинные меры во всех заведениях Одессы соблюдались этой ночью не на шутку", - отмечается в подписи под фото.

В Одессе работал ночной клуб (фото: Одесса Info)

На снимках видны толпы, собравшихся у входа в заведение. Рядом припаркованы автомобили и мотоциклы. При этом мало кто из посетителей находится в медицинских масках.

Стоит отметить, что в Украине запрет на работу ночных клубов будет действовать как минимум до 22 мая. С 11 мая стала возможной работа летних площадок кафе и ресторанов при условии, что за одним столом находится не более двух клиентов, а расстояние между местами для сидения составляет не менее 1,5 метров. При этом обслуживание клиентов заведений не под открытым небом (на летних площадках), а в помещениях по-прежнему запрещено.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как украинцы выходят из карантина в разных регионах.

Также мы писали о том, когда в Украине полностью снимут карантин с ТРЦ, и где они уже работают.

Автор: Анна Ярошенко