В Одесі лікар закликав пацієнтку боротися з демонами та робив сексуальні натяки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сам доктор заперечувати інцидент не став і визнав, що "пережартував"

В Одесі жінка, яка привела свою дочку на доплерографію, зіткнулася з дивною поведінкою лікаря ультразвукової терапії, що призвело до скандалу. Про це повідомляє "Думская.net".

Жінка опублікувала пост в групі "Чорний список Одеса" на сторінці у соцмережі Facebook. За словами Еліни, як тільки вона з'явилася в кабінеті, доктор почав у напористо-хамській манері розхвалювати її фігуру.

"Я стала питати, причому тут фігура, а він став з'ясовувати, хто мені його порадив. Я сказала, що подруга, і тоді він став говорити, що у неї, напевно, теж відмінна фігура. Все це мало яскраво виражений сексуальний підтекст. Коли я йому сказала, він почав хамити", - розповіла вона.

У процесі доплерографії лікар раптом переключився на релігійну тематику, закликав одеситку більше ходити до церкви, боротися з бісами, які гублять організм її дочки. Крім усього іншого, він заявив, що мати "добиває свою дочку щепленнями".

Скрін: facebook.com/black.list.odessa

Сам доктор заперечувати інцидент не став і визнав, що "пережартував".

"Я каюсь і приношу щирі вибачення. Мабуть, час взагалі зав'язувати з цим гумором. Я слабка людина, мене таким чином спокушають біси. Залишається тільки боротися з ними і молитися", - пояснив лікар.

Повідомлення у соцмережі викликало шквал коментарів і жваву дискусію:

"Тому що всі мовчать! Пару разів зайшли б до головлікаря і все було б гаразд!";

"Не попався йому ще такий батько, щоб по-чоловічому з ним поговорив за рогом...";

"Мені цей лікар після п'яти хвилин спілкування порекомендував перестати годувати грудьми свого місячного дитини і перевести його на суміш. Типу у малюка коліки від молока, і я над ним знущаюся";.

"Я потрапила до нього п'ять років тому. Дивлюся, нічого не змінилося: такі ж сороміцькі вирази, загравання"...

Скрін: facebook.com/black.list.odessa

Як повідомлялося раніше, в Харківській області розгорається скандал між пацієнтами і персоналом лікарень. Медики вимагають оплачувати добове перебування в лікарні тих, хто не прописаний в даному районі.

Нагадаємо, що в Дніпрі чоловікові відмовлялися віддавати тіло матері з моргу, поки він не заплатить суму розміром 2,5 тисячі гривень.

Також ми розповідали історію пацієнта, пережив інсульт.

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Відео: РБК-Україна