В Одессе врач призывал пациентку бороться с бесами и делал сексуальные намеки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сам доктор отрицать инцидент не стал и признал, что "перешутил"

В Одессе женщина, которая привела свою дочь на доплерографию, столкнулась со странным поведением врача ультразвуковой терапии, что привело к скандалу. Об этом сообщает "Думская.net".

Женщина опубликовала пост в группе "Черный список Одесса" на странице в соцсети Facebook. По словам Элины, как только она появилась в кабинете, доктор принялся в напористо-хамской манере расхваливать ее фигуру.

"Я стала спрашивать, причем тут фигура, а он стал выяснять, кто мне его посоветовал. Я сказала, что подруга, и тогда он стал говорить, что у нее наверняка тоже отличная фигура. Все это имело ярко выраженный сексуальный подтекст. Когда я ему это сказала, он начал хамить", - рассказала она.

В процессе доплерографии врач вдруг переключился на религиозную тематику, призывал одесситку больше ходить в церковь, бороться с бесами, которые губят организм ее дочери. Кроме всего прочего, он заявил, что мать "добивает свою дочь прививками".

Скрин: facebook.com/black.list.odessa

Сам доктор отрицать инцидент не стал и признал, что "перешутил".

"Я раскаиваюсь и приношу искренние извинения. Видимо, пора вообще завязывать с этим юмором. Я слабый человек, меня таким образом искушают бесы. Остается только бороться с ними и молиться", - объяснился врач.

Сообщение в соцсети вызвало шквал комментариев и оживленную дискуссию:

"Потому что все молчат! Пару раз зашли бы к главврачу и все было бы в порядке!";

"Не попался ему еще такой родитель, чтобы по-мужски с ним поговорил за углом...";

"Мне этот врач после пяти минут общения порекомендовал перестать кормить грудью своего месячного ребенка и перевести его на смесь. Типа у малыша колики от молока, и я над ним издеваюсь";.

"Я попала к нему пять лет назад. Смотрю, ничего не изменилось: такие же похабные выражения, заигрывания"...

Скрин: facebook.com/black.list.odessa

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Видео: РБК-Украина