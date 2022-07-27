Океан Ельзи показали щемливе відео, в якому переплелися життя в тилу та бойові дії на фронтах

Що відомо про пісню Квіти мінних зон

Дана композиція була написана декілька років тому і мала б увійти в новий альбом ОЕ у квітні 2022 року, але через повномасштабне вторгнення Росії до України платівка так і не вийшла. Поки що.

А відео на пісню, зокрема й документальні кадри на Донбасі, було зняте кілька тижнів тому.

В основу кліпу лягла ідея режисера Олега Томіна, коли в кадрі одночасно відбуваються події у двох вимірах - життя в тилу та бойові дії на фронтах війни за свободу і незалежність України.

Та найголовніше, кажуть музиканти, це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки - тил.

"Тривога, біль, безсонні ночі очікування короткого повідомлення "все добре у нас", "я норм", "живий" або просто "+". І тут же - лють до ворога, яка перетворюється на рішучість, сміливість і непохитну віру у звільнення кожного метру своєї країни", - йдеться у описі відео.





Текст пісні Квіти мінних зон:

Поверталися додому

Як надовго невідомо

Ще залишилась не взята висота

Поверталися додому

Розійшлися по одному

А тебе не відпускає пустота

Приспів:

Вона рве твої думки

Бо на відстані руки

Тремтять сльози і бетон

Цвітуть квіти мінних зон

Дихає війна

Мамо це не сон!

Не кажи мені "я знаю"

Мамо ти не уявляєш

Як удав не відпускає пустота

Поки спокою не має

Кожен метр твого краю

І не взята кожна твоя висота

Приспів.

По дорозі до вокзалу

Тебе дівчина чекала

І в обіймах рятувала сірий день

Як надовго невідомо

Чи повернешся додому

Чи залишишся у пам'яті лишень

Вона рве твої думки

Вона - пам'ять навпаки

Вона - сльози і бетон

Вона - квіти мінних зон

Дихає війна

Ні мамо це не сон

Головні герої відео на пісню Квіти мінних зон

Додамо, що разом з прем'єрою нового творчого доробку Святослав Вакарчук і Ко спільно з фондом "Повернись живим" запустили проєкт #ДорогиПеремоги. Його мета - збір коштів на нові, якісні пікапи для наших захисників.

Долучитися до ініціативи можна за посиланням.