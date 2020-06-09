Олег Ляшко вперше показав свого новонародженого сина

Колишній нардеп Олег Ляшко показав свого сина
Олег Ляшко привідкрив завісу свого особистого життя і вперше показав свого новонародженого сина. Варто зазначити, що дитина народилася 17 травня 2020 року. При цьому у Ляшка є доросла дочка Владислава Горбенко.
Фотографію дитини, яку він тримає на руках, колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Олег Ляшко показав свого сина (фото: facebook.com/O.Liashko)
"Молодий папа", – написав Ляшко у коментарі до знімка.
Користувачі мережі в коментарях до його посту привітали новоспеченого батька.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що Ляшко показав свою 50-річну вагітну дружину.
Автор: Роман Мирончук