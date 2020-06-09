Олег Ляшко вперше показав свого новонародженого сина

Олег Ляшко привідкрив завісу свого особистого життя і вперше показав свого новонародженого сина. Варто зазначити, що дитина народилася 17 травня 2020 року. При цьому у Ляшка є доросла дочка Владислава Горбенко.

Фотографію дитини, яку він тримає на руках, колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Олег Ляшко показав свого сина (фото: facebook.com/O.Liashko)

"Молодий папа", – написав Ляшко у коментарі до знімка.

Користувачі мережі в коментарях до його посту привітали новоспеченого батька.

Вітаю!

Здоров'я... Нехай росте на радість! І Бог зберігає всю вашу родину!!

Козацького роду! Бажаю рости у щасливій країні!

Гарне фото, головку тільки підтримуйте, ще й 6 тижнів немає... Так мило...

Вітаю! Але як молодому татові, то потрібно провести "інструктаж" як правильно тримати дитину;

Вітаю! Тому що бути мамою або татом - Божа благодать! Нехай росте здоровеньким на радість батькам!

Ніякої політики! Тільки здоров'я і щасливих спільних хвилин від спілкування;

Щирі вітання з міста Суми. Дуже раді за вас! Дружині бажаємо здоров'я, синку нехай росте здоровим і щасливим!

Вам дуже йде!!! Батькам і синульці Божих Благословінь!!!

Ростіть здорові, щасливі, любові і дай Бог здоров'я, та рости великим.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Ляшко показав свою 50-річну вагітну дружину.