Олег Ляшко впервые показал своего новорожденного сына

Бывший нардеп Олег Ляшко показал своего сына
Олег Ляшко приоткрыл занавес своей личной жизни и впервые показал своего новорожденного сына. Стоит отметить, что ребенок родился 17 мая 2020 года. При этом у Ляшко есть взрослая дочь Владислава Горбенко.
Фотографию ребенка, которого он держит на руках, бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" опубликовал на своей странице в Facebook.
Олег Ляшко показал своего сына (фото: facebook.com/O.Liashko)
"Молодой папа", – написал Ляшко в комментарии к снимку.
Пользователи сети в комментариях к его посту поздравили новоиспеченного отца.
- Поздравляю!
- Здоровья... Пускай растет на радость! И Бог хранит всю вашу семью!!
- Казацкого рода! Желаю расти в счастливой стране!
- Хорошее фото, головку только поддерживайте, еще и 6 недель нет... Так мило...
- Поздравляю! Но как молодому папе, то нужно провести "инструктаж" как правильно держать ребенка;
- Поздравляю! Потому что быть мамой или папой - Божья благодать! Пусть растет здоровеньким и на радость родителям!
- Никакой политики! Только здоровья и счастливых совместных минут от общения;
- Искренние поздравления из города Сумы. Очень рады за вас! Жене желаем здоровья, сынок пусть растет здоровым и счастливым!
- Вам очень идет!!! Родителям и сынульке Божьих Благословений!!!
- Растите здоровые счастливые, любви и дай Бог здоровья, и расти большим.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что Ляшко показал свою 50-летнюю беременную жену.
Автор: Роман Мирончук