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Ольга Харлан засветилась в костюме самого трендового оттенка осени (фото)

Понедельник 30 сентября 2024 15:11
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Ольга Харлан засветилась в костюме самого трендового оттенка осени (фото) Ольга Харлан( фото: instagram.com/olgakharlan)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая недавно порадовала своих поклонников новостью о том, что выходит замуж, продемонстрировала в сети стильный образ в самом трендовом цвете сезоне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

Как известно, ранее Харлан снялась в яркой фотосессии для сентябрьского Playboy.

"Был большой повод быть красивой. Презентация обложки Playboy", - отметила она в публикации.

Для выхода в свет золотая медалистка Олимпиады-2024 выбрала брючный костюм в самом трендовом оттенке сезона - бордовом или, как его еще называют, бургунди.

Ольга Харлан засветилась в костюме самого трендового оттенка осени (фото)Ольга Харлан( фото: instagram.com/olgakharlan)

Наряд Харлан состоял из широких штанов и пиджака с оригинальными вырезами на рукавах. Свой лук она дополнила еще одной трендовой вещью - миниатюрной сумочкой с леопардовым принтом, а также туфлями с острыми носками.

Волосы спортсменка собрала в лаконичную прическу, а также сделала более выразительными глаза. Завершали образ украшения в виде колосков: массивное ожерелье на шее и серьги.

Ольга Харлан засветилась в костюме самого трендового оттенка осени (фото)

Спортсменка в трендовом луке ( фото: instagram.com/olgakharlan)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Ольги Харлан, которые увидели спортсменку в непривычном луке, тут же принялись комментировать публикацию:

  • "Тебе нереально красиво в этом костюме"
  • "Прекрасная и элегантная"
  • "Красавица"
  • "Красавица. Очень женственная и харизматичная"
  • "Наша княгиня Ольга".

К слову, Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр 2012, 2016 и 2024 годов в индивидуальном первенстве, шестикратная чемпионка мира (2013, 2014, 2017, 2019 - индивидуально; 2009 и 2013 - в командном первенстве).

Ольга Харлан засветилась в костюме самого трендового оттенка осени (фото)

Харлан на обложке Playboy (фото: instagram.com/olgakharlan)

Ранее Харлан рассекретила свою реализованную детскую мечту и показала фото.

Также Ольга Харлан вспомнила, как ее уговаривали получить российское гражданство.

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