Ці відчуття в животі можуть вказувати на проблеми з печінкою

Існує кілька типів захворювань печінки. Неалкогольна жирова хвороба печінки, алкогольне захворювання печінки, гепатит, гемохроматоз і первинний біліарний цироз; це все стани, що впливають на печінку.

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є однією з найбільш поширених. Симптоми НАЖХП можуть відрізнятися, але в основному зосереджені в області живота.

За словами лікарів, якщо печінка доходить до стадії, коли вона пошкоджена, можуть виникнути певні симптоми.

До них відносяться "загальне нездужання і серйозна втома, а також біль або дискомфорт в правій частині живота, прямо під ребрами", - зазначив медичний працівник.

Інші симптоми НАЖХП включають:

Незрозуміла втрата ваги

Слабкість

Жовтяниця

Свербляча шкіра

Набряк щиколоток, гомілок, ступень або живота.

Важливо відзначити жовтяницю, свербіж шкіри і припухлість, що виникають на більш пізніх стадіях захворювання; НАЖБП рідко проявляється симптомами на ранніх стадіях.

Якщо ви помітили у себе подібні симптоми - найкраще звернутися до лікаря і пройти обстеження.