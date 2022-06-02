Ці відчуття в животі можуть вказувати на проблеми з печінкою

Захворювання печінки можуть проявлятися в різних формах і вражати печінку і навколишні її органи безліччю способів. Хоча алкоголь часто пов'язують з початком захворювання печінки, він не є єдиною причиною проблем з цим органом. Тому вкрай важливо бути пильними щодо будь-яких симптомів, коли вони виникають.
Про те, які відчуття в районі живота можуть вказувати на можливі проблеми з печінкою, пише Express.
Існує кілька типів захворювань печінки. Неалкогольна жирова хвороба печінки, алкогольне захворювання печінки, гепатит, гемохроматоз і первинний біліарний цироз; це все стани, що впливають на печінку.
Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є однією з найбільш поширених. Симптоми НАЖХП можуть відрізнятися, але в основному зосереджені в області живота.
За словами лікарів, якщо печінка доходить до стадії, коли вона пошкоджена, можуть виникнути певні симптоми.
До них відносяться "загальне нездужання і серйозна втома, а також біль або дискомфорт в правій частині живота, прямо під ребрами", - зазначив медичний працівник.
Важливо відзначити жовтяницю, свербіж шкіри і припухлість, що виникають на більш пізніх стадіях захворювання; НАЖБП рідко проявляється симптомами на ранніх стадіях.
Якщо ви помітили у себе подібні симптоми - найкраще звернутися до лікаря і пройти обстеження.
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