Відбивні з курячих сердечок: дуже просте і економне блюдо

Інгредієнти:

Курячі сердечка - 300 г

Сіль, перець

Панірувальні сухарі

Яйця - 2 шт.

Майонез - 1 ст. ложка

Борошно

Спосіб приготування:

Курячі сердечка добре промиваємо і надрізаємо уздовж не до кінця, а потім розкриваємо. Кожне сердечко відбиваємо акуратно молотком для м'яса.

Беремо два яйця, збиваємо їх з сіллю і перцем. Додаємо туди ложку майонезу і знову добре збиваємо. Потім насипаємо ложку борошна з гіркою і перемішуємо кляр до однорідної маси.

Кожне сердечко занурюємо спочатку в кляр з двох сторін, а потім обвалюють в панірувальних сухарях і викладаємо на розігріту з рослинною олією сковороду.

Смажимо відбивні з двох сторін до золотистої скоринки. Потім викладаємо на паперову серветку, щоб вбралося масло. І подаємо до столу.

До відбивних можна зробити прекрасне доповнення у вигляді соусу з маринованою цибулею.

Цибулину нарізаємо кільцями або півкільцями, складаємо в миску, додаємо 1 ложку цукру, 3 ложки оцту і трохи теплої води. Накрийте кришкою і дайте настоятися 10 хвилин. А потім посипте зверху відбивні.