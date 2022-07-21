Отбивные из куриных сердечек: очень простое и экономное блюдо

Ингредиенты:

Куриные сердечки - 300 г

Соль, перец

Панировочные сухари

Яйца - 2 шт.

Майонез - 1 ст. ложка

Мука

Способ приготовления:

Куриные сердечки хорошо промываем и надрезаем вдоль не до конца, а потом раскрываем. Каждое сердечко отбиваем аккуратно молотком для мяса.

Берем два яйца, взбиваем их с солью и перцем. Добавляем туда ложку майонеза и снова хорошо взбиваем. Потом насыпаем ложку муки с горкой и перемешиваем кляр до однородной массы.

Каждое сердечко погружаем сначала в кляр с двух сторон, а потом обваливаем в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую с растительным маслом сковороду.

Жарим отбивные с двух сторон до золотистой корочки. Потом выкладываем на бумажную салфетку, чтобы впиталось масло. И подаем к столу.

К отбивным можно сделать прекрасное дополнение в виде соуса с маринованным луком.

Луковицу нарезаем кольцами или полукольцами, складываем в миску, добавляем 1 ложку сахара, 3 ложки уксуса и немного теплой воды. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. А потом посыпьте сверху отбивные.