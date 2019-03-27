Як відповість Україна? Окупанти виганяють ПЦУ з Криму "через 2 рубля"

Собор ПЦУ в Сімферополі окупанти перед цим намагалися закрити також 8 лютого
Храм ПЦУ в окупованому РФ Криму можуть закрити. Йдеться про собор святих Рівноапостольних Володимира і Ольги - єдиний в Сімферополі храм Православної Церкви України. Про це в середу, 27 березня, повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.
Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків зазначив, що сьогодні управління Кримської єпархії Помісної церкви отримало лист від окупаційного "Міністерства земельних і майнових відносин" про дострокове розірвання договору оренди на цю будівлю.
"Причина - "відсутність оплати оренди" в розмірі 2 (два) рубля. Вимагають компенсувати збитки та сплатити штраф "до бюджету республіки" в 2 тис рублів, а також звертаються до суду із позовом про припинення оренди", - розповів Зоря.
У той же час визначена в документах орендна плата давно була внесена, наголосив він.
Собор святих Рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі (фото: krim.biz.ua)
Архиєпископ впевнений, що одночасність атаки російських силовиків проти кримських татар і черговий крок окупантів в напрямку знищення присутності Української Церкви - події з одного ряду.
"Окупанти проводять "зачистку" не лояльних", - резюмував він.
У коментарях до повідомлення користувачі мережі говорять про необхідність відповісти Києву на подібні утиски ПЦУ з боку Кремля симетричними діями. Також висловлюються слова підтримки архієпископа Климента, який є настоятелем в цьому соборі.
Фото: архієпископ Климент (pomisna.info)
Нагадаємо, що священик активно займався допомогою політв'язням, зокрема режисеру Олегу Сенцову і активісту Володимиру Балуху. Останнім часом проти Климента в Криму почалися репресії.
Відомий український журналіст, головний редактор проектів "Владометр" та "Історична правда" Вахтанг Кіпіані також прокоментував скандальні дії окупантів:
"А тим часом в цитаделі російського православного фашизму - у Києво-Печерській лаврі - все добре", - написав він у своєму Facebook.
Скрін: facebook.com/vakhtang.kipiani
Архієпископ Климент в окупованому Криму (фото: atr.ua)
Як повідомлялося, раніше релігійно-інформаційна служба України поінформувала, що до Православної церкви України приєдналися вже 500 парафій.
Також ми писали про те, що митрополит Саратовський (РПЦ) і Вольський Лонгін переконаний, що священики повинні їздити виключно на дорогих автомобілях, оскільки це відповідає їх статусу.
Нагадаємо, в грудні архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив про високу ймовірність репресії проти представників нової української церкви після отримання томосу про автокефалію ПЦУ.