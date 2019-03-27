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Як відповість Україна? Окупанти виганяють ПЦУ з Криму "через 2 рубля"


Собор ПЦУ в Сімферополі окупанти перед цим намагалися закрити також 8 лютого

Храм ПЦУ в окупованому РФ Криму можуть закрити. Йдеться про собор святих Рівноапостольних Володимира і Ольги - єдиний в Сімферополі храм Православної Церкви України. Про це в середу, 27 березня, повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря на своїй сторінці у Facebook.

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків зазначив, що сьогодні управління Кримської єпархії Помісної церкви отримало лист від окупаційного "Міністерства земельних і майнових відносин" про дострокове розірвання договору оренди на цю будівлю.

"Причина - "відсутність оплати оренди" в розмірі 2 (два) рубля. Вимагають компенсувати збитки та сплатити штраф "до бюджету республіки" в 2 тис рублів, а також звертаються до суду із позовом про припинення оренди", - розповів Зоря.

У той же час визначена в документах орендна плата давно була внесена, наголосив він.

Собор святих Рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі (фото: krim.biz.ua)

Архиєпископ впевнений, що одночасність атаки російських силовиків проти кримських татар і черговий крок окупантів в напрямку знищення присутності Української Церкви - події з одного ряду.

"Окупанти проводять "зачистку" не лояльних", - резюмував він.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі говорять про необхідність відповісти Києву на подібні утиски ПЦУ з боку Кремля симетричними діями. Також висловлюються слова підтримки архієпископа Климента, який є настоятелем в цьому соборі.

Фото: архієпископ Климент (pomisna.info)

Нагадаємо, що священик активно займався допомогою політв'язням, зокрема режисеру Олегу Сенцову і активісту Володимиру Балуху. Останнім часом проти Климента в Криму почалися репресії.

  • "Жах! Дай Боже сили владиці Клименту!"
  • "Рашизм";
  • "Нехай біснуються, сатаністи...";
  • "І які будуть симетричні відповіді України? Знову висловлюємо занепокоєння?"
  • "А наші толерують із гундяєвцями. Ось приклад їх поваги до ПЦУ"...

Відомий український журналіст, головний редактор проектів "Владометр" та "Історична правда" Вахтанг Кіпіані також прокоментував скандальні дії окупантів:

"А тим часом в цитаделі російського православного фашизму - у Києво-Печерській лаврі - все добре", - написав він у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/vakhtang.kipiani

Архієпископ Климент в окупованому Криму (фото: atr.ua)

Як повідомлялося, раніше релігійно-інформаційна служба України поінформувала, що до Православної церкви України приєдналися вже 500 парафій.

Також ми писали про те, що митрополит Саратовський (РПЦ) і Вольський Лонгін переконаний, що священики повинні їздити виключно на дорогих автомобілях, оскільки це відповідає їх статусу.

Нагадаємо, в грудні архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив про високу ймовірність репресії проти представників нової української церкви після отримання томосу про автокефалію ПЦУ.

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