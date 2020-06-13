Платіжки на газ можуть зрости: що зміниться в квитанціях українців

Українцям доведеться платити більше за квитанціями за газ, оскільки в липні збільшиться абонентська плата. У середньому платежі зростуть на 20-30 гривень і це залежить від обсягів споживання. Також підніметься вартість блакитного палива. Це пов'язано з тим, що з 1 липня в Україні припинить діяти постанова уряду про ціноутворення на газ і вартість буде регулювати ринок.

Як зазначено в меморандумі, дія постанови Кабміну № 867 про обов'язкове надання спеціальних послуг на постачання газу домогосподарствам, в якому прописано ціноутворення на газ для населення, буде припинено 1 липня 2020 року.

А це означає, що з липня газ для кухонних плит і опалення буде тарифікуватися за ринковими цінами. Ціни на блакитне паливо для населення практично зрівняються з цінами на газ для промисловості.

Ті, хто використовують газ лише для газових плит, будуть платити в середньому на 20-25 гривень більше, а ось користувачі котлів і мешканці приватного сектору відчують різницю на початку опалювального сезону, коли платіжки збільшаться в середньому на 500-600 гривень.

Крім того, всі українці зобов'язані щомісяця вносити абонплату за газ, яка не залежить від ціни та обсягів споживання, пише видання OBOZREVATEL.

Скріншот

Навіть якщо споживач відмовиться від використання газу або не буде ним користуватися протягом декількох місяців, абонентську плату все одно доведеться вносити.

З липня ця абонплата зросте в середньому на 24% і розмір підвищення буде у всіх різний. Сума підвищення буде залежати від двох факторів – від постачальника, а також від того, скільки споживач використовував газу за попередній рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали невтішний прогноз щодо ціни на газ.

А також розповідали про те, що Кабмін хоче підняти ціну на електрику для населення.