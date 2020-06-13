Платежки на газ могут вырасти: что изменится в квитанциях украинцев

Украинцам придется платить больше по квитанциям за газ, так как в июле увеличится абонентская плата. В среднем платежки вырастут на 20-30 гривен и это зависит от объемов потребления. Также увеличится стоимость голубого топлива для потребителей. Это связано с тем, что с 1 июля в Украине прекратит действовать постановление правительства о ценообразовании на газ и стоимость будет регулировать рынок.

Как указано в меморандуме, действие постановления Кабмина № 867 об обязательном предоставлении специальных услуг на поставку газа домохозяйствам, в котором прописано ценообразование на газ для населения, будет прекращено 1 июля 2020 года.

А это значит, что с июля газ для кухонных плит и отопления будет тарифицироваться по рыночным ценам. Цены на голубое топливо для населения практически сравняются с ценами на газ для промышленности.

Те, кто используют газ только для газовых плит, будут платить в среднем на 20-25 гривен больше, а вот пользователи котлов и жители частного сектора почувствуют разницу в начале отопительного сезона, когда платежки увеличатся в среднем на 500-600 гривен.

Кроме того, все украинцы обязаны ежемесячно вносить абонплату за газ, которая не зависит от цены и объемов потребления, пишет издание OBOZREVATEL.

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Даже если потребитель откажется от использования газа или не будет им пользоваться в течение нескольких месяцев, абонентскую плату все равно придется вносить.

С июля эта абонплата вырастет в среднем на 24% и размер повышения будет у всех разный. Сумма повышения будет зависеть от двух факторов – от поставщика, а также от того, сколько потребитель использовал газа за предыдущий год.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты дали неутешительный прогноз о ценах на газ.

А также рассказывали о том, что Кабмин хочет поднять цену на электричество для населения.