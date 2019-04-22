Як побороти стрес: Супрун розвіяла міфи про недуг

Супрун дала поради про те, як впоратися зі стресом
Уляна Супрун дала поради, як подолати і перенести стрес. Крім того, в. о. міністра охорони здоров'я розвіяла міфи щодо стресу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
За словами Супрун, під час стресу нейронні мережі частково роз'єднуються, але потім, після впливу стресу, вони активно будуються заново. Так людина вчиться.
Тому твердження про те, що нервові клітини не відновлюються не є дійсністю. Нервові клітини не "згоряють" через того, що ми нервуємо.
Цей міф з'явився з невдалого наукового експерименту, коли в кінці 90-х, в Кенії карликові зелені мавпи, які перебували в дослідницькому центрі, раптово померли.
Розтин показав, що у мавп загинули нейрони гіпокампу - області мозку, які залучені в пам'ять і навчання. Причиною загибелі тварин і нейронів вчені вважали стрес, який стався через соціальну ізоляцію від зграї мавп. Після цього медіа почали поголовно писати про те, що стрес вбиває нейрони.
Супрун розповіла, як впоратися зі стресом (ілюстративне фото: pixabay.com)
За словами Супрун, хронічний стрес погіршує роботу нейронних мереж і вносить свій внесок у розвиток нейродегенеративних хвороб. Для протистояння стресу є два шляхи: подолання та уникнення.
При цьому уникнення стресу - це деструктивний шлях, коли ми відкидаємо існування проблеми, починаємо вдаватися до алкоголю або наркотиків, шукаємо викид емоцій і стаємо байдужими.
Подолання - це конструктивний шлях. Це прийняття ситуації, планування і активні дії щодо подолання, пошук підтримки і позитиву.
Експерт також дала кілька порад про те, як допомогти своєму організму подбати про нейрони:
Нагадаємо, що Супрун поділилася ефективними вправами, які зменшують біль у спині.
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