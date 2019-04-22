Як побороти стрес: Супрун розвіяла міфи про недуг

Уляна Супрун дала поради, як подолати і перенести стрес. Крім того, в. о. міністра охорони здоров'я розвіяла міфи щодо стресу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, під час стресу нейронні мережі частково роз'єднуються, але потім, після впливу стресу, вони активно будуються заново. Так людина вчиться.

Тому твердження про те, що нервові клітини не відновлюються не є дійсністю. Нервові клітини не "згоряють" через того, що ми нервуємо.

Цей міф з'явився з невдалого наукового експерименту, коли в кінці 90-х, в Кенії карликові зелені мавпи, які перебували в дослідницькому центрі, раптово померли.

Розтин показав, що у мавп загинули нейрони гіпокампу - області мозку, які залучені в пам'ять і навчання. Причиною загибелі тварин і нейронів вчені вважали стрес, який стався через соціальну ізоляцію від зграї мавп. Після цього медіа почали поголовно писати про те, що стрес вбиває нейрони.

Супрун розповіла, як впоратися зі стресом (ілюстративне фото: pixabay.com)

За словами Супрун, хронічний стрес погіршує роботу нейронних мереж і вносить свій внесок у розвиток нейродегенеративних хвороб. Для протистояння стресу є два шляхи: подолання та уникнення.

При цьому уникнення стресу - це деструктивний шлях, коли ми відкидаємо існування проблеми, починаємо вдаватися до алкоголю або наркотиків, шукаємо викид емоцій і стаємо байдужими.

Подолання - це конструктивний шлях. Це прийняття ситуації, планування і активні дії щодо подолання, пошук підтримки і позитиву.

Експерт також дала кілька порад про те, як допомогти своєму організму подбати про нейрони:

Перебування на природі хоча б 20 хвилин знижує рівень кортизолу. У Британії навіть прописують спостереження за птахами в якості терапевтичного засобу при гіпертензії, захворюваннях серця і стресі.

Кохані люди допомагають впоратися зі складними моментами у житті - тіло людини по-іншому реагує на стрес або складні завдання, якщо вона відчуває підтримку.

Необхідно навчитися розпізнати симптоми вигоряння, щоб не допустити стресової ситуації.

Дотримуйтесь режиму дня, намагайтеся лягати і вставати в комфортний для вас час.

Займайтеся спортом або танцями. Біг на довгі дистанції або навіть ходіння пішки змушують мозок виділяти фактор росту нервів, який допомагає нейронам і сітківці ока виживати. При цьому старшим людям краще танцювати, ніж бігати.

Прибирайте або працюйте в саду. Прибирання може допомогти, якщо мова йде про подолання стресової ситуації. Поки ми прибираємо, відволікаємося і думаємо про роботу.

Правильно харчуйтеся. "Правильно" означає, що ви їсте прості продукти переважно рослинного походження, не переїдайте і не заїдати стрес. У вашому раціоні повинні бути присутніми рослинні і тваринні білки і жири, складні вуглеводи, і достатньо рідини.

Нагадаємо, що Супрун поділилася ефективними вправами, які зменшують біль у спині.

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