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Чому "цвіте" вода та чи безпечно в ній купатися

Чи можна купатися у воді, яка "цвіте" (nas.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Синьо-зелені водорості або ціанобактерії, які є у водоймах масово розмножуються та спричиняють "цвітіння" води. Особливо шкідливим є їхній вплив на слабкі організми дітей і людей похилого віку.

Про це пише CDC.

Чому вода цвіте

Фітопланктон - це мікроводорості, які живуть у будь-якій воді, солоній та прісній. Експерти розповіли, що у нормальних умовах такі одноклітинні корисні. Вони виробляють близько половини всього кисню на землі та ними харчуються морські істоти.

Мікроводорості харчуються переважно неорганічними речовинами: нітратами, фосфатами, сульфатами. Однак, коли цих речовин у прибережних водах стає занадто багато, то мікроводорості виходять з-під контролю та заповнюють поверхню води. Цей процес і називають шкідливим цвітінням водоростей.

Зокрема, через нього порушується баланс екосистеми, а саме рибам і тваринам може не вистачати сонячного світла та кисню. Також під час цвітіння деякі види водоростей виробляють токсини, які небезпечні для людей та тварин.

Високі температури лише прискорюють це явище, а причини полягають насамперед у діяльності людини:

  • використання мийних засобів;
  • використання мінеральних добрив і пестицидів.

Фосфати, які входять до їхнього складу, є поживними речовинами для росту ціанобактерій.

Однак, "хімія" - це не єдиний фактор, який спричиняє масове виникнення такої води. До інших причин "цвітіння" водойм належать:

  • зменшення об’ємів води в теплу пору року;
  • підвищення температури води;
  • відсутність природної течії або її порушення (створення так званих закритих водойм);
  • надлишок поживних речовин у річках і ставках;
  • потрапляння у водойми з дощами органічних залишків, що загнивають.

Чи можна купатись у такій воді

Токсини, які виділяють шкідливі водорості при цвітінні, викликають небезпечну реакцію в організмі людини та тварин. За словами фахівців, після контакту з квітучою водою у людини можуть з'явитися симптоми:

  • подразнення очей;
  • біль у горлі;
  • висип;
  • астма.

Однак найгірше, якщо під час купання, людина випадково нап'ється такої води. Якщо вода з токсинами від шкідливого цвітіння потрапить в організм, то може виникнути:

  • біль в животі;
  • діарея;
  • блювання;
  • запаморочення та слабкість;
  • ураження печінки.

Важливо пам'ятати, що спеціального лікування від токсинів немає. До лікаря необхідно звернутися, щоб контролювати симптоми.

Раніше лікарі називали хвороби, при яких не можна купатися в морі.

Також ми писали, чи можна дітям до 6 місяців давати воду.

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