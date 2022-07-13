Почему "цветет" вода и безопасно ли в ней купаться

Почему вода цветет

Фитопланктон - это микроводоросли, обитающие в любой воде, соленой и пресной. Эксперты рассказали, что в нормальных условиях такие одноклеточные полезны. Они производят около половины всего кислорода на земле и ими питаются морские существа.

Микроводоросли питаются преимущественно неорганическими веществами: нитратами, фосфатами, сульфатами. Однако, когда этих веществ в прибрежных водах становится слишком много, то микроводоросли выходят из-под контроля и заполняют поверхность воды. Этот процесс и называют вредным цветением водорослей.

В частности, из-за него нарушается баланс экосистемы, а именно рыбам и животным может не хватать солнечного света и кислорода. Также во время цветения некоторые виды водорослей вырабатывают токсины, которые опасны для людей и животных.

Высокие температуры лишь ускоряют это явление, а причины заключаются прежде всего в деятельности человека:

использование моющих средств;

использование минеральных удобрений и пестицидов.

Фосфаты, которые входят в их состав, являются питательными веществами для роста цианобактерий.

Однако, "химия" - это не единственный фактор, который вызывает массовое возникновение такой воды. К другим причинам "цветения" водоемов относятся:

уменьшение объемов воды в теплое время года;

повышение температуры воды;

отсутствие естественного течения или его нарушение (создание так называемых закрытых водоемов);

избыток питательных веществ в реках и прудах;

попадание в водоемы с дождями органических загнивающих остатков.

Можно ли купаться в такой воде

Токсины, которые выделяют вредные водоросли при цветении, вызывают опасную реакцию в организме человека и животных. По словам специалистов, после контакта с цветущей водой у человека могут появиться симптомы:

раздражение глаз;

боль в горле;

высыпание;

астма.

Однако хуже всего, если во время купания, человек случайно напьется такой воды. Если вода с токсинами от вредного цветения попадет в организм, то может возникнуть:

боль в животе;

диарея;

рвота;

головокружение и слабость;

поражение печени.

Важно помнить, что специального лечения от токсинов нет. К врачу необходимо обратиться, чтобы контролировать симптомы.