Почему "цветет" вода и безопасно ли в ней купаться

Сине-зеленые водоросли или цианобактерии, которые есть в водоемах массово размножаются и вызывают "цветение" воды. Особенно вредно их влияние на слабые организмы детей и пожилых людей.
Об этом пишет CDC.
Фитопланктон - это микроводоросли, обитающие в любой воде, соленой и пресной. Эксперты рассказали, что в нормальных условиях такие одноклеточные полезны. Они производят около половины всего кислорода на земле и ими питаются морские существа.
Микроводоросли питаются преимущественно неорганическими веществами: нитратами, фосфатами, сульфатами. Однако, когда этих веществ в прибрежных водах становится слишком много, то микроводоросли выходят из-под контроля и заполняют поверхность воды. Этот процесс и называют вредным цветением водорослей.
В частности, из-за него нарушается баланс экосистемы, а именно рыбам и животным может не хватать солнечного света и кислорода. Также во время цветения некоторые виды водорослей вырабатывают токсины, которые опасны для людей и животных.
Высокие температуры лишь ускоряют это явление, а причины заключаются прежде всего в деятельности человека:
Фосфаты, которые входят в их состав, являются питательными веществами для роста цианобактерий.
Однако, "химия" - это не единственный фактор, который вызывает массовое возникновение такой воды. К другим причинам "цветения" водоемов относятся:
Токсины, которые выделяют вредные водоросли при цветении, вызывают опасную реакцию в организме человека и животных. По словам специалистов, после контакта с цветущей водой у человека могут появиться симптомы:
Однако хуже всего, если во время купания, человек случайно напьется такой воды. Если вода с токсинами от вредного цветения попадет в организм, то может возникнуть:
Важно помнить, что специального лечения от токсинов нет. К врачу необходимо обратиться, чтобы контролировать симптомы.
Раньше врачи называли болезни, при которых нельзя купаться в море.
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