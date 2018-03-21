Погром у столичному супермаркеті: з'явилися подробиці про банду підлітків

Інцидент стався тиждень тому

Група підлітків, які влаштували погром в супермаркеті "Ашан" в Києві, не в перший раз влаштовують тощо. Про це повідомляє "КП в Україні".

Хуліганів називають "берковецькій бандою" – за назвою вулиці, на якій стоїть магазин. Підлітки вриваються в заклад і починають трощити прилавки, розкидати товар і влаштовувати бійки з охороною.

"Вони почали збиратися тут з кінця літа. І всякий раз вели себе огидним чином. Шуміли, голосно лаялися, включали музику і взагалі були агресивними. Збираються вони майже кожен день, чоловік 10-15. Одні й ті ж. Наші працівники багато разів робили їм зауваження, але все без толку", – розповідає юрист кінотеатру, розташованого в той же будівлі, де і "Ашан", Андрій Лазуренко.

Погроми в супермаркеті почалися в листопаді минулого року. Тоді кілька охоронців довели до істерики школярок, підозрюючи їх у крадіжці. Через пережитого шоку у однієї з дівчаток відкрилося сильне носова кровотеча. Батьки підлітків звернулися в поліцію.

"На помсту підлітків – мало схоже. Швидше – на помсту з боку самої охоронної служби, яку "Ашан" звільнив", - говорить адвокат Масі Найєм, до якого звернулися батьки постраждалих школярок.

Відео: Бійка підлітків в супермаркеті (facebook.com/KyivOperativ)

Мама одного із затриманих дівчат Олена Марчук теж підтримують версію адвоката.

"По-перше, заява у нас брали неохоче, а по-друге, слідчий сказав: "Я їх всіх з охорони знаю, вони невинних не чіпають". Мене ось це "всіх знаю" дуже сильно тоді не втішила. Так, "Ашан" приніс вибачення, а от охорона – ні", - сказала вона.

За словами юриста, підлітки вчиняють погроми так, щоб за законом було мінімальне покарання.

"Молодих людей простіше залучати до такого роду помсти - вони контрольовані і вселяються. Як такого покарання за напади не слід - затримує всіх патруль, а справою займаються вже у відділенні", – говорить Масі Найєм.

Версію змови підлітків і звільненої раніше охоронної служби в патрульній поліції підтвердити не можуть.

У відношенні трьох підлітків правоохоронці склали адміністративні протоколи за вживання алкоголю та появу у п'яному вигляді в громадських місцях. Після цього їх відпустили.

Нагадаємо, що у супермаркеті Києва підлітки влаштували погром (відео).