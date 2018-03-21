Погром в столичном супермаркете: появились подробности о банде подростков

Инцидент произошел в неделю назад

Группа подростков, которые устроили погром в супермаркете "Ашан" в Киеве, не в первый раз устраивают подобное. Об этом сообщает "КП в Украине".

Хулиганов называют "берковецкой бандой" – по названию улицы, на которой стоит магазин. Подростки врываются в заведение и начинают крушить прилавки, разбрасывать товар и устраивать потасовки с охраной.

"Они начали собираться здесь с конца лета. И всякий раз вели себя отвратительным образом. Шумели, громко ругались, включали музыку и вообще были агрессивными. Собираются они почти каждый день, человек 10-15. Одни и те же. Наши работники много раз делали замечания им, но все без толку", – рассказывает юрист кинотеатра, расположенного в то же здании, где и "Ашан", Андрей Лазуренко.

Погромы в супермаркете начались в ноябре прошлого года. Тогда несколько охранников довели до истерики школьниц, подозревая их в краже. Из-за пережитого шока у одной из девочек открылось сильное носовое кровотечение. Родители подростков обратились в полицию.

"На месть подростков – мало похоже. Скорее – на месть со стороны самой охранной службы, которую "Ашан" уволил", - говорит адвокат Маси Найем, к которому обратились родители пострадавших школьниц.

Видео: Драка подростков в супермаркете (facebook.com/KyivOperativ)

Мама одной из задержанных девочек Елена Марчук тоже поддерживают версию адвоката.

"Во-первых, заявление у нас принимали с неохотой, а во-вторых, следователь сказал: "Я их всех из охраны знаю, они невиновных не трогают". Меня вот это "всех знаю" очень сильно тогда не обрадовало. Да, "Ашан" принес извинения, а вот охрана – нет", - сказала она.

По словам юриста, подростки совершают погромы так, чтобы по закону последовало минимальное наказание.

"Молодых людей проще привлекать к такому роду мести - они контролируемые и внушаемые. Как такового наказания за налеты не следует - задерживает всех патруль, а делом занимаются уже в отделении", – говорит Маси Найем.

Версию сговора подростков и уволенной ранее охранной службы в патрульной полиции подтвердить не могут.

В отношении троих подростков правоохранители составили административные протоколы за употребление алкоголя и появление в пьяном виде в общественных местах. После этого их отпустили.

Напомним, что в супермаркете Киева подростки устроили погром (видео).